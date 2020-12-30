台中橋樑開工綠委爭功被批「萊委」 藍議員嘆：不得體

位在台中市南區通往大里區之間的南門橋，昨天舉行重建工程動工，總經費高達1.7億，中央地方都有負擔，台中市政府廣邀各級民意代表到場，原本一如往常的開工典禮儀式，市長盧秀燕也邀請立委何欣純上台致詞。就在此時，何欣純開頭先批台中市政府拖延工程，又批盧市長攬功，再提到萊豬事件時，台下的地方民意代表實在聽不下去了，紛紛鼓譟說何欣純是「萊委」要她下台，何欣純趕緊把焦點回歸開工典禮。

藍營市議員羅廷瑋說，中央在2018年7月核定南門橋補助款，前市長林佳龍卻在2018年底卸任前，都未將南門橋經費，編列在2019年台中市政府的預算中，一直等到盧秀燕上任，順應民意編列在2020年的預算中，才有這場2020年底的動工典禮。

何欣純一直強調「盧秀燕要給正確資訊」是她和黃國書爭取，中央就核定，「正確資訊要公開透明」，只有一個問號，「當時中央補助款爭取到位，拖這麼久才動土？市府效率要更好」。藍營議員李中現場就嗆：「因為林佳龍無能！有錢不做」，何欣純謝謝李中議員「你也有監督」。

昨日也在現場的台中市議員羅廷瑋表示，市長致詞時從頭到尾只提到感謝內政部的協助，也感謝優質立委的爭取，謝謝市議員審核預算通過，完全沒有要把功勞攬自自己身上的意思，不解為會如此解讀市長攬功？甚至突襲市長跟民眾邀功之餘還要解釋自己護航萊豬的行為合理化？

羅廷瑋說，明知萊豬對民眾的健康有威脅，綠委還配合黨意執意開放，他呼籲支持萊豬進口的民進黨立委們不回要體察民意、重視人民心聲，就等著被人民淘汰。