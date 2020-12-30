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台中市推動低碳城市 養護中心屋頂設綠能太陽光電系統

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市推動低碳城市，今天在松柏園老人養護中心舉辦成果發表。圖／台中市府低碳辦公室提供
台中市推動低碳城市，今天在松柏園老人養護中心舉辦成果發表。圖／台中市府低碳辦公室提供

台中市府低碳城市推動辦公室為鼓勵市民利用社區或機關學校的閒置空間打造光電城食森林，為城市減碳降溫，今天在大甲區松柏園老人養護中心舉辦「光電城食森林成果發表活動」，松柏園老人養護中心則打造成綠能屋頂設置太陽光電系統。

台中市府低碳辦公室指出，年度共遴選出4處示範場域，包含中國醫藥大學附設醫院、東區大智國小、西區忠孝國小及大甲區松柏園老人養護中心，今年的示範場域規模達到5275平方公尺，太陽光電裝置容量達863.94瓩，其減碳量總計可達655公噸。

低碳辦公室執行長黃晴曉表示，今年度光電城食森林示範場域有別以往單純的都市農耕模式，給予示範場域自行設計規劃的彈性，各場域今天展示豐富多樣的成果，如中國醫藥大學附設醫院規劃風能及太陽能實現能源自主，同時呈現水耕及土耕兩種模式，更打造出環教主題區；大智國小以永續設計為概念，配合自然資材及循環資源建置農耕及遊憩空間；忠孝國小建置溫室以及水耕系統，讓學生寓教於樂；松柏園老人養護中心，則是打造綠能屋頂設置太陽光電系統，為節能減碳盡心力之外，更設置魚菜共生系統，並結合社工讓長者共享農耕樂趣。

今天活動是台中市首次將城食森林與光電綠能這兩個主題結合的成果發表，透過光電城食森林的發展讓民眾一同加入城市的綠化發展與轉型，實現「推動光電森林，為城市降溫」的目標，更希望能提高台中市的綠能占比，減少二氧化碳的排放，並在未來能朝向更加綠化、低碳及永續的宜居城市邁進。

台中市推動低碳城市，松柏園老人養護中心打造綠能屋頂設置太陽光電系統。圖／台中市府低碳辦公室提供
台中市推動低碳城市，松柏園老人養護中心打造綠能屋頂設置太陽光電系統。圖／台中市府低碳辦公室提供

台中市 減碳

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