元旦假期何處去？遊台中后里感受五感體驗

元旦連假即將到來，台中市政府觀光旅遊局歡迎民眾來台中后里參加跨年及元旦晚會，並遊賞后里花市、落羽松、糖廠、鐵馬道等觀光景點，豐富的在地景觀及遊憩樂趣，一次滿足視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺感官，共渡美好的新年假期。

中市府觀旅局長林筱淇表示，后里觀光資源豐富，是市府舉辦「2018年台中世界花卉博覽會」及「2020年台灣燈會」的主要展區，從在地文化、自然生態、獨特產業、遊樂設施等，發展出多元化的觀光特色。

觀旅局指出，台中后里不僅擁有全台知名的大型遊樂園「麗寶樂園」、「全國十大經典自行車道」之一的后豐鐵馬道、日據時期創立的月眉觀光糖廠、古色古香的泰安鐵道文化園區，還是台灣薩克斯風故鄉，全盛時期出口佔全球三分之一產量。

喜歡手作的遊客，可到約客厚禮築夢手創館及木匠兄妹木工房體驗在地工藝，或是前往中社觀光花市，波斯菊、香水百合、海芋、玫瑰等花卉正盛開，芬芳怡人，以及后里泰安國小旁的落羽松秘境，整片綠紅相間的樹林映照水面，彷彿置身夢幻國度。

后里還有許多文青風特色美食，例如「MICHELLE的廚房」法式鹹派、「Kiss Me春米點心美食」棺材板、炸春捲及潤餅、「鹿行艸地」水果水綿冰、「柒種日子」甜點及咖啡等，遊客也可參加后里的跨年活動，欣賞精采的音樂及煙火秀，或在元旦當天搭乘摩天輪，迎接2021年第一道曙光。