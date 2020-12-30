中部供水嚴峻從黃燈轉橙燈 北彰化32用水大戶減量供水

由於中部水情嚴峻未能改善，旱災中央災害應變中心昨天（29日）宣布從下月6日起，新竹、苗栗及臺中(含北彰化)地區水情燈號由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈。彰化縣列入橙色燈號包括北彰化(包含彰化市及和美鎮中寮，中圍，新庄，糖友，犁盛、竹圍等6個里)，民生用水維持兩時段減壓供水不變，但針對用水1000度以上用水大戶共32家減量供水。

台水11區處長曾良琳表示，彰化地區因轄內無水庫，原本就屬於用水艱困地區，北彰化地區(包含彰化市及和美鎮中寮，中圍，新庄，糖友，犁盛、竹圍等6個里)用水是由台中供水系統支援，因此明年1月6日將同步進入橙燈階段，並依據中央宣布實施減量供水，限水區域內每月1000度以上工業用水戶減量供水7%；另每月用水量1000度以上非工業用水戶以及游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

據台水11區處統計，北彰化地區受減量供水影響的用水大戶為32戶，明年1月6日11區處將派員逐一拜訪說明，籲請務必配合旱災中央災害應變中心節約用水。

至於一般用戶，曾良琳說，只要每月用水不超過1000度，不會增加新的用水限制，仍維持離峰減壓供水，採兩時段減壓供水，減壓時段分別為12點至16點及夜間22點至隔日5點，希望在用水影響最小的原則下，以期能穩定供水至旱象解除。

台水11區已整備完成送水車及臨時供水站，將視供水狀況機動設置，倘因減量供水措施如造成用戶用水不便，可撥 1910 免付費電話洽詢，也呼籲用戶共體時艱節約用水， 將水資源做最有效利用，一起攜手抗旱。相關供水訊息，用戶可進入台水公司網站「抗旱專區」 ( https://www11.water.gov.tw/ )或台水十一區「抗旱專區」或粉絲專頁查詢。