南投福龜國小展客家美聲 元旦登台中歌劇院公演

南投縣國姓鄉福龜國小客家合唱團成立6年，今年榮獲全國中小學客家藝文競賽第四名，更在台中國家歌劇院「2021我的歌劇院初登場」徵選脫穎而出，元旦登上歌劇院舞台，師生加緊練習，希望讓更多人欣賞客語演唱，推廣傳統客家文化。

福龜國小指出，國姓鄉客家人比例達7成，是縣內最大的客家聚落，為讓學童瞭解家鄉語言及文化，6年前成立客家合唱團，但因校內師生不到60人，低年級也得參加，經過努力訓練，今年不僅在全國賽獲佳績，還將躍上國家舞台。

福龜國小客家合唱團今年以中區特優成績進軍「全國中小學客家藝文競賽」，不僅獲得第四名，用心爭取台中國家歌劇院「2021我的歌劇院初登場」徵選，也獲評審團隊青睞，因此雀屏中選將在元旦登台演出。

客家合唱團指導老師洪家欣說，與校方討論決定參加台中歌劇院公演徵選後，就認真幫孩子打理妝髮，重新錄製客家演唱，並趕在徵選截止前幾天將影片寄出參與甄選，得知後成功入選後，全校都相當開心，但也不敢鬆懈，最近更加緊練習。

「麵拿起來時候要托著，然後斜斜的！」合唱團成員在老師指導下，為了元旦登上歌劇院舞台努力練習，洪說，為讓音樂表現更豐富，表演內容以比賽曲進行加強，重新再加入和聲，因為跟全國賽時不太一樣，為求登台穩定表現而不斷練習。