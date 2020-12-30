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迎接元旦連假 台中市實施交通疏導及管制

中央社 / 台中30日電

迎接2021元旦連續假期到來，台中市警察局交通大隊今天表示，屆時台中市將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，規劃交通疏導措施，呼籲民眾配合。

警方指出，元旦連假交通疏導規劃國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，依據歷次連續假期特性，假期前一日北部返鄉旅客南下，國道及台中市重要道路車流勢必湧現。

至於連假期間，警方表示，各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮。另31日跨年夜到1月1日凌晨各跨年晚會會場（水湳中央公園、大里仁化公園、麗寶樂園）周邊道路必湧入大量人車，而假期最後一日（1月3日）將出現北上返回工作地車潮。

警方強調，市警局將於109年12月31日起至110年1月3日止，展開交通疏導及管制作為，針對連假期間重點時段及路段，預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢。

台中市警察局長楊源明提醒民眾，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間。

連假 台中市 跨年晚會

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