中市新社區中93線道下邊坡崩塌 復建保障沿線住戶安全

去年8、9月間連續豪雨，造成台中市新社區中93線道下邊坡(中興街61號等10多戶屋後附近)崩塌約0.3公頃，台中市政府水利局進行緊急處置，並辦理後續復建工程，今年12月初完成掛網植生噴植護坡、邊梁、砌石駁坎、漿砌石溝、漿砌石集水井及沉砂池，有效解決邊坡崩塌、坡面排水、減緩再度強降雨造成的危害，使上方中興街61號附近沿線住戶安全受保障。

水利局指出，崩塌地區位於新社區中興街61號周邊房子屋後緊臨區道中93線道路，是當地居民通往北屯、石岡、豐原區重要道路，也是農友運輸農產品及居民出入的主要幹道。

但在去年8、9月的連日豪雨，導致中興街61號附近下邊坡大面積崩塌，鄰近10多戶房子岌岌可危，水利局隨即派工災害搶險搶修，有效改善邊坡崩塌問題，並待復建後恢復自然植生。