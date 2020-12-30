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中市新社區中93線道下邊坡崩塌 復建保障沿線住戶安全
去年8、9月間連續豪雨，造成台中市新社區中93線道下邊坡(中興街61號等10多戶屋後附近)崩塌約0.3公頃，台中市政府水利局進行緊急處置，並辦理後續復建工程，今年12月初完成掛網植生噴植護坡、邊梁、砌石駁坎、漿砌石溝、漿砌石集水井及沉砂池，有效解決邊坡崩塌、坡面排水、減緩再度強降雨造成的危害，使上方中興街61號附近沿線住戶安全受保障。
水利局指出，崩塌地區位於新社區中興街61號周邊房子屋後緊臨區道中93線道路，是當地居民通往北屯、石岡、豐原區重要道路，也是農友運輸農產品及居民出入的主要幹道。
但在去年8、9月的連日豪雨，導致中興街61號附近下邊坡大面積崩塌，鄰近10多戶房子岌岌可危，水利局隨即派工災害搶險搶修，有效改善邊坡崩塌問題，並待復建後恢復自然植生。
水利局表示，中93線下邊坡清除崩塌土方復建工程需進行臨時擋土措施及裸露坡面緊急覆蓋處理，因為復建經費龐大，所以同時間也積極向水保局爭取經費進行改善作業，最終獲得水保局1600萬元經費挹注，為讓在地居民不再擔心受怕，水利局積極完成復建工程，工程完工後可保障民眾通行安全且順利運輸農產品。
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