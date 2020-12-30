竹山燈會強化防疫戴口罩 消毒4管制點進出

2021牛舞花竹藝燈會31日正式開幕，為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天傍晚開始實施防疫管制，統一從進入會場的4處入口，從下午5點進行管制，民眾進入燈區會場必須量體溫、戴口罩消毒才可以進入，鎮公所希望防疫期間大家都能夠遵守配合。

竹山鎮公所指出，今年主燈「牛轉乾坤花舞情」，將延續2019年以竹材為設計主軸，融合鑲嵌玻璃工法及竹編工法等複合媒材，主結構以不鏽鋼，不易生鏽，具有永久性特質，呈現多樣的複合媒材，象徵「花開富貴 圓滿如意 漫天花舞」將逆勢轉為順勢，牛轉乾坤之意。

鎮長陳東睦指出，竹山牛舞花竹藝燈會大家期待已久，去年竹藝燈會期間共為鎮內帶來超過50萬名的遊客，今年考量到全球疫情仍嚴重，日前試點燈也吸引上千人次到訪，為了讓大家能夠都更加安全欣賞竹燈，必要的措施一定要實施，也希望透過強化防疫作業，讓開幕能更加順暢完美落幕，造成民眾不便，也請多多包涵。