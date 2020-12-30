快訊

還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹山燈會強化防疫戴口罩 消毒4管制點進出

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
2021牛舞花竹藝燈會為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天下午5點進行管制民眾進入燈區。圖／竹山鎮公所提供
2021牛舞花竹藝燈會為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天下午5點進行管制民眾進入燈區。圖／竹山鎮公所提供

2021牛舞花竹藝燈會31日正式開幕，為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天傍晚開始實施防疫管制，統一從進入會場的4處入口，從下午5點進行管制，民眾進入燈區會場必須量體溫、戴口罩消毒才可以進入，鎮公所希望防疫期間大家都能夠遵守配合。

竹山鎮公所指出，今年主燈「牛轉乾坤花舞情」，將延續2019年以竹材為設計主軸，融合鑲嵌玻璃工法及竹編工法等複合媒材，主結構以不鏽鋼，不易生鏽，具有永久性特質，呈現多樣的複合媒材，象徵「花開富貴 圓滿如意 漫天花舞」將逆勢轉為順勢，牛轉乾坤之意。

鎮長陳東睦指出，竹山牛舞花竹藝燈會大家期待已久，去年竹藝燈會期間共為鎮內帶來超過50萬名的遊客，今年考量到全球疫情仍嚴重，日前試點燈也吸引上千人次到訪，為了讓大家能夠都更加安全欣賞竹燈，必要的措施一定要實施，也希望透過強化防疫作業，讓開幕能更加順暢完美落幕，造成民眾不便，也請多多包涵。

2021竹山牛舞花竹藝燈會為讓大家都能安心逛燈區、四處入口分別是三元宮入口意象、大禮路、前山路一段與集山路三段交叉口以及前山路與集山路三段交叉口進行管制，其餘出入口都將進行交通管制，不能進出，此外，針對表演人員也都將採取實名登記，以防破口。

2021牛舞花竹藝燈會為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天下午5點進行管制民眾進入燈區。圖／竹山鎮公所提供
2021牛舞花竹藝燈會為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天下午5點進行管制民眾進入燈區。圖／竹山鎮公所提供
2021牛舞花竹藝燈會為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天下午5點進行管制民眾進入燈區。圖／竹山鎮公所提供
2021牛舞花竹藝燈會為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天下午5點進行管制民眾進入燈區。圖／竹山鎮公所提供

燈會 疫情 口罩

延伸閱讀

廣明女同事生產不能打無痛、無法見女兒 林口長庚：高規格防疫

高雄跨年交管啟動車辨系統 會場防疫不販售飲食

LG將UV紫外線消毒功能裝載於CLOi機器人 用於清潔環境病菌

五月天演唱會、桃園跨年明天拚場 桃市府加強流攤稽查

相關新聞

強風！鹿港桂花巷藝術村彩色風車海像跳舞 狂轉到不行

元旦假期來臨，各地創造亮點吸引遊客，迎接2021年，彰化鹿港桂花巷藝術村鹿港鎮公所推出「彩色風車海」，有紅色客家花布，與...

寒流來襲 合歡山、大雪山啟動降雪及路面結冰管制措施

寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，合歡山、大雪山國家森林遊樂區溫度可能下探0度以下，東勢林區管理處將視降雪及路面結冰情形...

冷氣團來襲 彰化員林風太大吹倒路樹壓車頂

冷氣團來襲，今天中部地區風一吹起來像颱風！彰化縣員林市大同國中旁一株路樹也被吹倒，直接砸到行經車輛，所幸人平安，清潔隊已...

影／罕見！明天跨年晚會倒數 盧秀燕公開呼籲最好不要來

台中市長盧秀燕今天早上出席太平區永億段社會住宅新建工程動土典禮時，罕見呼籲民眾不要參加明天晚上市府在中央公園及大里循例舉...

強風吹倒彰化市寶山路路樹 交通受阻警方派員警戒

彰化市八卦山彰化師大寶山校園前寶山路一棵15公尺路樹，今天清晨被強風吹倒，阻斷整條道路，幸好當時車流量不大，沒造成事故，...

中市新社區中93線道下邊坡崩塌 復建保障沿線住戶安全

去年8、9月間連續豪雨，造成台中市新社區中93線道下邊坡(中興街61號等10多戶屋後附近)崩塌約0.3公頃，台中市政府水...

竹山燈會強化防疫戴口罩 消毒4管制點進出

2021牛舞花竹藝燈會31日正式開幕，為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天傍晚開始實施防疫管制，統一從進入...

生前心繫社區復育山林 70歲白冷圳理事長徐炳乾癌逝

白冷圳水流域社區總體營造促進會理事長徐炳乾昨辭世，享壽70歲。徐炳乾是位果農，半生歲月致力於白冷圳復建及新社的社造，有感...

台中明年一期稻作停灌 明年1月7日起可申請補償

水情嚴峻，農委會發布竹苗中明年一期稻作停灌，並實施補償措施，其中，台中農田受影響面積約1萬7345公頃，農委會將對公告停...

入冬首波寒流來襲 南投慎防茶葉蔬果寒害霜害

入冬首波寒流今天報到，南投縣氣溫明顯驟降，也對農作物造成威脅。南投縣農業處表示，這波寒流將持續到1月2日，提醒農友栽培作...

看過來！元旦連假想要不塞車 彰化警方建議這麼走

元旦3天連續假期，為因應出遊及返鄉人潮，加上有跨年及元旦升旗活動，彰化警方已擬定交通紓導及管制措施，其中，國道1號埔鹽系...

中部金屬製品業最需要技術人才！還有1千多個職缺

台中、彰化、南投三縣市金屬製品製造業產值占全國1/3。勞動力發展署中彰投分署調查發現，目前中彰投金屬製品製造業求才人數長...

熱門新聞

超冷！宜蘭「最高學府」氣溫僅3度 全校暖氣全開驅寒

區間測速新制明年元旦上路！新北領先 執法無縫接軌

金芭黎護國舞小姐遭爆到高市府上班 勞工局這樣說

北市跨年照常舉辦 舞台區人潮總量採8萬人上限管制

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

日出口罩1月5日各區公所領 基隆民眾沒去元旦升旗仍送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。