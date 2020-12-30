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竹山燈會強化防疫戴口罩 消毒4管制點進出
2021牛舞花竹藝燈會31日正式開幕，為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天傍晚開始實施防疫管制，統一從進入會場的4處入口，從下午5點進行管制，民眾進入燈區會場必須量體溫、戴口罩消毒才可以進入，鎮公所希望防疫期間大家都能夠遵守配合。
竹山鎮公所指出，今年主燈「牛轉乾坤花舞情」，將延續2019年以竹材為設計主軸，融合鑲嵌玻璃工法及竹編工法等複合媒材，主結構以不鏽鋼，不易生鏽，具有永久性特質，呈現多樣的複合媒材，象徵「花開富貴 圓滿如意 漫天花舞」將逆勢轉為順勢，牛轉乾坤之意。
鎮長陳東睦指出，竹山牛舞花竹藝燈會大家期待已久，去年竹藝燈會期間共為鎮內帶來超過50萬名的遊客，今年考量到全球疫情仍嚴重，日前試點燈也吸引上千人次到訪，為了讓大家能夠都更加安全欣賞竹燈，必要的措施一定要實施，也希望透過強化防疫作業，讓開幕能更加順暢完美落幕，造成民眾不便，也請多多包涵。
2021竹山牛舞花竹藝燈會為讓大家都能安心逛燈區、四處入口分別是三元宮入口意象、大禮路、前山路一段與集山路三段交叉口以及前山路與集山路三段交叉口進行管制，其餘出入口都將進行交通管制，不能進出，此外，針對表演人員也都將採取實名登記，以防破口。
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