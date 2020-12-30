影／罕見！明天跨年晚會倒數 盧秀燕公開呼籲最好不要來

台中市長盧秀燕今天早上出席太平區永億段社會住宅新建工程動土典禮時，罕見呼籲民眾不要參加明天晚上市府在中央公園及大里循例舉辦的跨年晚會。盧秀燕表示，今年跨年晚會為了防疫，除了量測體溫，不能攜帶外食外，也會針對數量進行總量管制，以中央公園來說，舉辦晚會的場地至少可以容納8萬人左右，但為了防疫減半，只能開放4萬人入場。大里場只能容納2萬人，也減半只開放1萬人進場。人數減少了，如果擠不進去，不如不要去。

盧秀燕也強調，依照中央訂定的防疫規範，出入公共場所要戴口罩、量體溫，還不能進食，這樣不如在家看電視，不用戴口罩，還可以吃東西，而且可以保暖，比較舒適。