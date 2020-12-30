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生前心繫社區復育山林 70歲白冷圳理事長徐炳乾癌逝

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中新社白冷圳社區理事長徐炳乾半生為新社社區營造奔走。圖/吳長錕提供
台中新社白冷圳社區理事長徐炳乾半生為新社社區營造奔走。圖/吳長錕提供

白冷圳水流域社區總體營造促進會理事長徐炳乾昨辭世，享壽70歲。徐炳乾是位果農，半生歲月致力於白冷圳復建及新社的社造，有感政府對造林政策投入不足，晚年發起社區復育山林為職志。

2018年徐炳乾發現罹癌時，卸下社區理事長一職，曾經說過一段話：「我們光榮退下，歷史留下我們走過的痕跡，給往後的人去評論。世上没有不散的宴席，在此大家互相珍重，後會有期」。

徐炳乾是新社區果農，921大地震造成白冷圳損壞，果園缺水灌溉，官方遲未修復，徐炳乾結合地方人士組成白冷圳重建委員會，時任立委林豐喜協助下完成白冷圳的復建，讓白冷圳成為台中的歷史景點。

白冷圳是台灣台中市一條水圳，日治時代遺留的靜態產物，提供新社、東勢、石岡等地區水源，是新社地區的生命之水，具民生用水、灌溉肥田之功效。當時這是一項重大工程，在山峰溪谷，沿途建造隧道、水橋「遇山鑿隧，逢川造橋」，是當地人飲水思源的象徵，歷史活教材。

2018年傳出罹癌，2019年一度卸下理事長，休息養病，但又放不下，2020年重任理事長，不料，癌症復發病逝。

徐炳乾說過，過去為建造白冷圳的先人我們感激在心，九二一参與重建的老班（老人）有的已故一有的病痛在身，過去無論播田或現在收割都是一樣的辛苦。但願後輩辛苦收割、也得留點種子播下大地，永遠傳承下去，但願白冷圳川流不息。

2018年徐炳乾病情一度控制，雖辭去理事長職務，休息養病，但仍放不下地方事務，今年再度接下理事長擔子，四處奔走，今年10月體力不佳，到醫院檢查才知癌症復發，昨天下午2點半病逝家中。

徐炳乾彌留時，促進會成員守護在他身邊要他放心。社區的事，大家都會做好，徐炳乾流下眼淚也安詳辭世，令家人與促進會成員不捨痛苦。

徐炳乾心繫新社，幾十年來配合學者專家提供研究新社九庄媽丶白冷圳等資料素材；投入社造工作，培訓導覽人員，恢復早期的公工制度，每年歲末邀集農友一起清理白冷圳沿線的灌溉溝，保存日本山岡老師紀念碑，每年邀請興建白冷圳的工程師磯田謙雄家屬來台，進行台日文化與農業交流。近年投入新社區的造林工作，以山林復育為職志。

癌症 罹癌

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