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台中明年一期稻作停灌 明年1月7日起可申請補償

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
水情嚴峻，農委會發布竹苗中明年一期稻作停灌，並實施補償措施。圖／台中市政府農業局提供
水情嚴峻，農委會發布竹苗中明年一期稻作停灌，並實施補償措施。圖／台中市政府農業局提供

水情嚴峻，農委會發布竹苗中明年一期稻作停灌，並實施補償措施，其中，台中農田受影響面積約1萬7345公頃，農委會將對公告停灌範圍內的實際耕作者進行補償，農友可自明年1月7日起至26日，向農委會農田水利署台中管理處申報，假日服務不中斷。

台中市政府農業局表示，此次停灌補償措施為公告停灌範圍內的實際耕作者，補償措施分為兩種樣態，包括不種稻作，且種植符合「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；而不種稻作，且辦理翻耕或種植非獎勵作物（排除大宗蔬菜甘藍、結球白菜及花椰菜）或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元，農民可自行選擇申報辦理。

農業局說明，停灌區內實際耕作者可於受理申報期間，即1月7日起至26日(假日無休)，攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本、切結書等相關文件至農田水利署台中管理處工作站申辦，台中管理處也會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，減少農民舟車勞頓。

農業局提醒，針對此次受停灌影響的相關產業，農委會相關救助措施，包括育苗業者依「水稻育苗中心受停灌損害救助作業要點」，每公頃救助2000元；水稻代耕業者曳引機每台救助15至20萬元、插秧機每台10萬元、收穫機每台20萬元，每項代耕機械限救助1台，而曳引機及插秧機擇一救助，單一業者至多救助2台。

此外，稻穀烘乾業者則依稻穀乾燥機總設置容量，烘乾每公噸乾穀最高救助3600元，另如有其他受停灌影響的相關產業，包括糧食倉儲、碾米、運輸等業者，依其實際損害程度，給予適當補償；若農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。公告停灌地區，不得要求供水灌溉，且已領取此次停灌補償者，不得再因缺水因素請領農業天然災害現金救助。

水情嚴峻，農委會發布竹苗中明年一期稻作停灌，台中農田受影響面積約1萬7345公頃。圖／台中市政府農業局提供
水情嚴峻，農委會發布竹苗中明年一期稻作停灌，台中農田受影響面積約1萬7345公頃。圖／台中市政府農業局提供

農委會 農民 水利署

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