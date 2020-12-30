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入冬首波寒流來襲 南投慎防茶葉蔬果寒害霜害

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
入冬首波寒流報到，南投縣農業處提醒農民加強農作防寒措施，減少損害。圖／台中農改場提供
入冬首波寒流報到，南投縣農業處提醒農民加強農作防寒措施，減少損害。圖／台中農改場提供

入冬首波寒流今天報到，南投縣氣溫明顯驟降，也對農作物造成威脅。南投縣農業處表示，這波寒流將持續到1月2日，提醒農友栽培作物儘速做好防寒措施，以減少寒害損失。

農業處長陳瑞慶說，這次寒流風勢不小，雖然今天還沒有災情傳出，但仍請農友注意作物防寒。尤其迎風面坡地也要加強防風，包括埔里大坪頂的百香果，以及葡萄、木瓜，最好好套袋保護。蔬果苗因為耐寒力低，更要表土覆蓋等防寒設施。冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。木瓜、蓮霧、鳳梨、番石榴、草莓、香蕉等都須留意。果樹如出現寒害，應修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

不耐寒蔬菜與瓜果類設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄產區須注意是否大霧，因大霧易引發晚疫病，應預備病害防治。 花卉作物除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

南投是重要茶葉產區，春茶最怕霜凍，仁愛鄉蔡姓茶農說，5年前強烈寒流，春茶葉片被凍傷，陽光出現氣溫回升，葉片迅速枯萎焦黑，整片茶園像被火燒過，葉片焦黑無法採收得整片修剪掉，辛苦了大半年，結果血本無歸。陳瑞慶說，茶樹防寒應及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，以保護茶樹。

南投縣是茶葉重要產地，首波寒流來襲，農業處提醒農友做好防寒措施，避免寒害、霜害導致茶樹受損。記者江良誠／攝影
南投縣是茶葉重要產地，首波寒流來襲，農業處提醒農友做好防寒措施，避免寒害、霜害導致茶樹受損。記者江良誠／攝影

寒流 茶葉 寒害

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