入冬首波寒流來襲 南投慎防茶葉蔬果寒害霜害

入冬首波寒流今天報到，南投縣氣溫明顯驟降，也對農作物造成威脅。南投縣農業處表示，這波寒流將持續到1月2日，提醒農友栽培作物儘速做好防寒措施，以減少寒害損失。

農業處長陳瑞慶說，這次寒流風勢不小，雖然今天還沒有災情傳出，但仍請農友注意作物防寒。尤其迎風面坡地也要加強防風，包括埔里大坪頂的百香果，以及葡萄、木瓜，最好好套袋保護。蔬果苗因為耐寒力低，更要表土覆蓋等防寒設施。冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。木瓜、蓮霧、鳳梨、番石榴、草莓、香蕉等都須留意。果樹如出現寒害，應修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

不耐寒蔬菜與瓜果類設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；番茄產區須注意是否大霧，因大霧易引發晚疫病，應預備病害防治。 花卉作物除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。