看過來！元旦連假想要不塞車 彰化警方建議這麼走

元旦3天連續假期，為因應出遊及返鄉人潮，加上有跨年及元旦升旗活動，彰化警方已擬定交通紓導及管制措施，其中，國道1號埔鹽系統交流道如以往連續假期都將封閉，但鑑於以往都會造成台76線及埔鹽系統交流道堵車，警方建議駕駛人使用替代道路，避開易壅塞路段。

彰化縣警察局建議的交通疏導措施如下：

一、 國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將從1月1、2日0時至24時封閉匯入國1南下匝道，另於1月2、3日0時至24時封閉匯入國1北上匝道，建議駕駛人在封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路，至於替代道路規畫如下：

(一) 台76線欲轉國道1號南下的車輛，西行可由埔心交流道→左轉埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，東行由埔鹽交流道→右轉台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二) 台76線欲轉國道1號北上的車輛，東行由埔鹽交流道→左轉台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，西行由員林交流道→右轉台1線→國道1號彰化交流道。

交通隊表示， 國道1號彰化交流道、員林交流道在元旦連假因高速公路實施精進式匝道儀控管制，常導致等待上國道車流回堵至平面道路，南來北往的民眾請提早規畫，員林、溪湖地區民眾可選擇由北斗交流道上國道1號，或彰化、鹿港地區民眾可由和美交流道上國道3號，或選擇改走台61線西濱快速公路，以避開易壅塞路段。

至於，知名風景遊憩區的交通， 鹿港古蹟區及天后宮周邊道路將實施車輛管制進入，鹿港鎮公所在鎮內規劃有15處停車場，共計停車格1827格，請民眾多加利用停車導引資訊系統，或手機下載「彰化停車GO」APP，即時導引停車； 田尾公路花園主要停車場規劃在怡心園停車場，請民眾多加利用。

另，彰化市公所訂12月31日晚上在彰化火車站前廣場舉辦跨年晚會，期間將封閉彰化市三民路火車站前路段，由三民路南下車輛將改道右轉進出火車站，由中正路1段北上車輛改道右轉沿中正路2段至中正路1段北上，對於欲進出火車站的旅客，將宣導由後站進出，以避開活動人潮。