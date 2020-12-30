強風！鹿港桂花巷藝術村彩色風車海像跳舞 狂轉到不行

元旦假期來臨，各地創造亮點吸引遊客，迎接2021年，彰化鹿港桂花巷藝術村鹿港鎮公所推出「彩色風車海」，有紅色客家花布，與綠、藍、紫四色油桐花紋的風車1200個，鎮長許志宏今天到場宣傳，因寒流來襲，現場狂風吹襲，風車狂轉，就像是跳舞一般，仍吸引許多遊客駐足拍照。

今天風車已高掛，雖然裝置耐用，但因風大為避免燈泡和風車纏在一起，工作人員爬上爬下整理，許志宏表示，鹿港本身就有傑出的風車製造商，所以桂花巷藝術村的彩色風車海是採用在地廠商製作的風車，為抵擋鹿港冬天九降風的強度，加工更耐用的繩索加固，印刷也採用合成紙，油墨可以抵擋至少三個月的紫外線照射，務必要經得起風吹日曬。在視覺上更澎湃，另添加籐球燈、聖誕燈等裝飾，讓遊客可以白天看風車，晚上賞燈，滿滿的視覺饗宴。

鹿港桂花巷藝術村位於早期的烏魚寮，在日治時期建造了一批日式宿舍，2009年由鹿港鎮公所爭取經費整修完成，轉型為提供藝術家駐村創作的平台，目前共有10間工作室，展現各類不同的工藝及藝術，平日就是吸引遊客的人氣景點，鹿港鎮公所近年陸續加上夜間的佈燈裝置，讓遊客待在鹿港的時間，從白天延長到，增加多遊覽的人群。