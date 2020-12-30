寒流來襲 合歡山、大雪山啟動降雪及路面結冰管制措施

寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，合歡山、大雪山國家森林遊樂區溫度可能下探0度以下，東勢林區管理處將視降雪及路面結冰情形實施機動管制措施。

東勢林區管理處表示，大雪山若下雪即啟動管制措施，將視降雪及路面結冰情形，分段於43公里遊客中心、35公里收費站2處進行交通管制，下午5時至翌日上午8時夜間禁止通行，其餘時段限加掛雪鏈、具四輪傳動車輛通行。

合歡山管制措施，雪季期間遇下(積)雪或路面結冰時，依雪季期間道路交通管制要點及公路總局第二區養護工程處發布的交通管制資訊，得視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行；惟各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。

東勢林區管理處提醒遊客，上山賞雪應準備足夠的禦寒衣物，並請注意雪地行車安全，於出發前確認備妥雪鏈、水箱添加防凍劑，沿路小心行駛、減速慢行、開啟頭燈、保持與前車的安全距離，另請於傍晚天色轉暗前下山，避免山路蜿蜒、視線不清影響行車安全。