快訊

還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部金屬製品業最需要技術人才！還有1千多個職缺

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
勞動力發展署中彰投分署調查發現，中彰投金屬製品製造業求才人數長年穩居首位，最需要技術含量較高的人才。圖／中彰投分署提供
勞動力發展署中彰投分署調查發現，中彰投金屬製品製造業求才人數長年穩居首位，最需要技術含量較高的人才。圖／中彰投分署提供

台中、彰化、南投三縣市金屬製品製造業產值占全國1/3。勞動力發展署中彰投分署調查發現，目前中彰投金屬製品製造業求才人數長年穩居首位，今年截至12月底止，求才人次逾1.6萬人，占總求才人數10%，本月還有1千多個職缺，最需要技術含量較高的機械技術員、金屬工具機操作人員及機械工程師，尤其需要具有研發、資訊、機電整合能力的人才。

中彰投分署說明，為掌握就業市場發展趨勢，每年擇定特色產業調查人力需求，今年調查主題為金屬製品製造業，光今年12月單月，還在求才中的約有1千多個職缺。

中彰投分署調查發現，超過一半的金屬製品製造業廠商招募人才的條件，包括具有相關工作經驗、有學習意願、具有專業技能及抗壓性高，另外，員工的學習意願也是考量重點之一，同時調查也發現，近四成的廠商後續會對這些技術含量高的職務進行培育計畫，讓員工在職期間持續精進專業職能。

協助調查諮詢的專家學者發現，中部金屬製品製造業多為中小企業，但還是有研發、資訊、機電整合等相關人才缺口，包括模具技術人員、電腦輔助製造CAD/CAM程式編譯人員、機械手臂操作、維護及程式編寫人員等職缺都相當熱門。

中彰投分署長林淑媛說，分署針對金屬製品製造業所需的人才，分別以自辦及委外方式開辦培訓課程，另外也與轄區學校合作辦理產學訓計畫、雙軌計畫、產學攜手計畫、青年領航計畫、青年就業旗艦計畫…等，長期培養產業核心技術人才，歡迎有興趣的民眾上分署網站或台灣就業通網站查詢相關職缺或課程，或電洽0800-7778888。

青年

延伸閱讀

蘋果可能藉「Launch@Apple」計畫招募更多財金、會計相關人才

大同新董座盧明光：目標五年內年營收破千億元

大同董座換人當 市場觀望氛圍濃

大同突換董座 林文淵50天下台

相關新聞

強風！鹿港桂花巷藝術村彩色風車海像跳舞 狂轉到不行

元旦假期來臨，各地創造亮點吸引遊客，迎接2021年，彰化鹿港桂花巷藝術村鹿港鎮公所推出「彩色風車海」，有紅色客家花布，與...

寒流來襲 合歡山、大雪山啟動降雪及路面結冰管制措施

寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，合歡山、大雪山國家森林遊樂區溫度可能下探0度以下，東勢林區管理處將視降雪及路面結冰情形...

冷氣團來襲 彰化員林風太大吹倒路樹壓車頂

冷氣團來襲，今天中部地區風一吹起來像颱風！彰化縣員林市大同國中旁一株路樹也被吹倒，直接砸到行經車輛，所幸人平安，清潔隊已...

影／罕見！明天跨年晚會倒數 盧秀燕公開呼籲最好不要來

台中市長盧秀燕今天早上出席太平區永億段社會住宅新建工程動土典禮時，罕見呼籲民眾不要參加明天晚上市府在中央公園及大里循例舉...

強風吹倒彰化市寶山路路樹 交通受阻警方派員警戒

彰化市八卦山彰化師大寶山校園前寶山路一棵15公尺路樹，今天清晨被強風吹倒，阻斷整條道路，幸好當時車流量不大，沒造成事故，...

中市新社區中93線道下邊坡崩塌 復建保障沿線住戶安全

去年8、9月間連續豪雨，造成台中市新社區中93線道下邊坡(中興街61號等10多戶屋後附近)崩塌約0.3公頃，台中市政府水...

竹山燈會強化防疫戴口罩 消毒4管制點進出

2021牛舞花竹藝燈會31日正式開幕，為配合中央防疫，南投竹山鎮公所將跨年防疫升級，明天傍晚開始實施防疫管制，統一從進入...

生前心繫社區復育山林 70歲白冷圳理事長徐炳乾癌逝

白冷圳水流域社區總體營造促進會理事長徐炳乾昨辭世，享壽70歲。徐炳乾是位果農，半生歲月致力於白冷圳復建及新社的社造，有感...

台中明年一期稻作停灌 明年1月7日起可申請補償

水情嚴峻，農委會發布竹苗中明年一期稻作停灌，並實施補償措施，其中，台中農田受影響面積約1萬7345公頃，農委會將對公告停...

入冬首波寒流來襲 南投慎防茶葉蔬果寒害霜害

入冬首波寒流今天報到，南投縣氣溫明顯驟降，也對農作物造成威脅。南投縣農業處表示，這波寒流將持續到1月2日，提醒農友栽培作...

看過來！元旦連假想要不塞車 彰化警方建議這麼走

元旦3天連續假期，為因應出遊及返鄉人潮，加上有跨年及元旦升旗活動，彰化警方已擬定交通紓導及管制措施，其中，國道1號埔鹽系...

中部金屬製品業最需要技術人才！還有1千多個職缺

台中、彰化、南投三縣市金屬製品製造業產值占全國1/3。勞動力發展署中彰投分署調查發現，目前中彰投金屬製品製造業求才人數長...

熱門新聞

超冷！宜蘭「最高學府」氣溫僅3度 全校暖氣全開驅寒

區間測速新制明年元旦上路！新北領先 執法無縫接軌

金芭黎護國舞小姐遭爆到高市府上班 勞工局這樣說

北市跨年照常舉辦 舞台區人潮總量採8萬人上限管制

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

日出口罩1月5日各區公所領 基隆民眾沒去元旦升旗仍送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。