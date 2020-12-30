中部金屬製品業最需要技術人才！還有1千多個職缺

台中、彰化、南投三縣市金屬製品製造業產值占全國1/3。勞動力發展署中彰投分署調查發現，目前中彰投金屬製品製造業求才人數長年穩居首位，今年截至12月底止，求才人次逾1.6萬人，占總求才人數10%，本月還有1千多個職缺，最需要技術含量較高的機械技術員、金屬工具機操作人員及機械工程師，尤其需要具有研發、資訊、機電整合能力的人才。

中彰投分署說明，為掌握就業市場發展趨勢，每年擇定特色產業調查人力需求，今年調查主題為金屬製品製造業，光今年12月單月，還在求才中的約有1千多個職缺。

中彰投分署調查發現，超過一半的金屬製品製造業廠商招募人才的條件，包括具有相關工作經驗、有學習意願、具有專業技能及抗壓性高，另外，員工的學習意願也是考量重點之一，同時調查也發現，近四成的廠商後續會對這些技術含量高的職務進行培育計畫，讓員工在職期間持續精進專業職能。

協助調查諮詢的專家學者發現，中部金屬製品製造業多為中小企業，但還是有研發、資訊、機電整合等相關人才缺口，包括模具技術人員、電腦輔助製造CAD/CAM程式編譯人員、機械手臂操作、維護及程式編寫人員等職缺都相當熱門。

中彰投分署長林淑媛說，分署針對金屬製品製造業所需的人才，分別以自辦及委外方式開辦培訓課程，另外也與轄區學校合作辦理產學訓計畫、雙軌計畫、產學攜手計畫、青年領航計畫、青年就業旗艦計畫…等，長期培養產業核心技術人才，歡迎有興趣的民眾上分署網站或台灣就業通網站查詢相關職缺或課程，或電洽0800-7778888。