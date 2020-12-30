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集集鎮增設高畫質路口監視器 配合警方加強交安聯防
集集鎮監視器密集度為全南投縣最高，原本鎮已有超過1000台監視器，但監視器數量過多，每年修不勝修，且良率偏低，加上許多監視器及主機分散放置民宅，易有個資糾紛；近來配合集集警分局及地方系統業者合作，全鎮增設64支高畫質多功能監視器。
集集分局長張澤銘表示，監視器已是警民聯防的重要設備之一，特別是警方在處理治安及交通事故上，能夠藉由監視器幫助還原現場及真相，而交通更能針對車輛的來向判斷事故責任，但過去常有無法提供監視器畫面，或是民宅主人不願意配合警方調閱監視器的情事發生。
鎮長陳紀衡指出，全鎮監視器密度雖已是全縣最高的鄉鎮，但鎮公所在盤點監視器的過程中，發現有許多監視器，並不是對著路口，而是對著自己的家門口、自己的果園，甚至被移動為拍攝自己住家周遭，或是對著鄰居家門口等狀況存在，同時存在拍攝品質的良率問題。
陳紀衡並說，集集鎮內監視器的問題是許多鎮內居民十分在乎的議題，今年2月開始，在鎮內32個重要路口，設置64個高畫質監視器，無論白天夜間都能取得最清楚的畫面，同時回放時間更長達1個月，守護每個用路人，使用網路監視器數位遠端監視，降低故障率、監視器維修輕量化、管理權責分工避免重複建置。
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