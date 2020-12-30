弘光餐旅系學生烹調課剩餘食材變美食 義煮義賣幫弱勢

弘光科大餐旅管理系學生每年歲末年終送暖發揮愛心，系學會學生接連舉辦家扶中心義賣、新希望聖誕佳節慶團圓活動，今年更與食物銀行合作，將每堂烹調實作課剩餘的食材，轉送給食物銀行，學生製作餐點分送給弱勢民眾。

弘光科大餐旅系主任吳胤瑱表示，系上鼓勵學生發揮所學回饋社會，系學會每年跟著鄭錦慶、黃志雄兩位老師幫家扶中心義賣，替新希望社福基金會的弱勢家庭辦聖誕活動；西餐廚藝社的學生從這學期起，主動蒐集系上烹調實作課剩餘食材，製作表格統計數量，再交給沙鹿地區的食物銀行，學習不浪費、珍惜食物，幫助有需要的人。

吳胤瑱說，餐旅系一周有30多堂實作課，每班課堂上需要使用各種食材，未用完或是切一半的蔬果，西餐廚藝社學生在下課後前往每間教室蒐集，整理後分類包裝，用保鮮膜包起來避免氧化，再冰存於冰箱內，讓食物銀行的人員定期前來收取食材，分送給有需要的人；學生也會利用剩下的食材，烹煮成各式佳餚，送到食物銀行。

學生謝采樺說，這學期起開始把剩下的食材分送給食物銀行，包括洋蔥、西芹、青江菜、南瓜、馬鈴薯、蘿蔔等，總共送了6次，並烹煮4次的餐盒，「我們利用剩下食材做成美味料理，餐盒數量每一次都在增加，從第一次的20份，到現在一次煮60份，很開心收到餐盒的弱勢民眾，喜歡我們做的餐食。」

學生徐詩婷表示，一開始覺得蒐集食材作業很繁瑣，但是，大家一起不斷的去做，越做越有心得，也做得越好，更學習不要浪費食材的惜物精神，每次送餐當天都要清晨6點到校準備，才趕得及在上午8點，將新鮮現做的食物分送給有需要的人，聽到對方露出笑容說一聲：「謝謝！」就覺得早起備餐的辛苦煙消雲散。