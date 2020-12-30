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元旦連假遊台中 交通疏導措施看這邊

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局因應元旦連假，展開為期4天的交通疏導計畫。圖／台中市警局提供
台中市警局因應元旦連假，展開為期4天的交通疏導計畫。圖／台中市警局提供

明天是31日跨年夜，隨即是為期3天的元旦連假，台中市警局預期有大量返鄉、觀光旅遊車潮，為維持台中市重要道路交通安全及順暢，公布元旦連續假期高速公路交通疏導措施及交通疏導重點，讓民眾知悉並請配合遵行。

此次元旦連假交通疏導規劃，以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，依據歷次連續假期特性，假期前一日(12月31日)北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及本市重要道路車流勢必湧現，連假期間（1月1日至3日）台中市各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮。

另12月31日晚間至1月1日凌晨各跨年晚會會場(水湳中央公園、大里仁化公園、麗寶樂園)周邊道路必湧入大量人車，而假期最後一日(1月3日)將出現北上返回工作地車潮，市警局已針對上述重點時段及路段，預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢。

市警局規劃自2020年12月31日(星期四)起至2021年1月3日(星期日)止，展開為期4天之元旦連續假期交通疏導、管制等具體作為，相關內容臚列如下：

★元旦連續假期交通疏導期程：

期程：2020年12月31日(星期四)至2021年1月3日(星期日)，為期4天。

★高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：2021年1月1日至3日每日0時至5時國道全線暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

(二)開放路肩：現有開放路肩措施照常實施；各交控中心視車流狀況實施機動開放路肩。

(三)入口匝道儀控：2021年1月1日至110年1月3日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。並對國1苗栗至豐原南向、彰化系統至后里北向，及國3南向快官至霧峰等重點路段實施精進式匝道儀控。

★元旦連假期間本市車多路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號臺中交流道匝道出口銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號豐原（東）端出口豐原區國豐路銜接台3線豐原區豐勢路路口與周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

★11大熱門風景區、觀光景點：

(一)新市政特區百貨商圈、秋紅谷、臺中歌劇院。

(二)草悟道、市民廣場。

(三)逢甲夜市。

(四)臺中公園。

(五)東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

(六)綠川水岸廊道。

(七)麗寶樂園。

(八)高美濕地。

(九)谷關溫泉風景區。

★2021跨年晚會會場：

(一)水湳現場 (西屯區中央公園)

(二)大里現場(大里區仁化公園)

(三)麗寶樂園(后里區麗寶樂園)

國道 跨年晚會 麗寶樂園

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