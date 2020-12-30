快訊

【QA遊戲】2020新冠肺炎肆虐 你的生活變什麼樣子？

阿里巴巴遭大陸監管纏身 馬雲身價兩個月縮水110億美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強風吹倒彰化市寶山路路樹 交通受阻警方派員警戒

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天清晨強大的東北季風吹襲下，位在彰化市八卦山寶山路的一棵樹路被強風吹倒，橫在馬路上，影響交通，警方派員警戒，並紓導交通。照片／彰化踢爆網提供
今天清晨強大的東北季風吹襲下，位在彰化市八卦山寶山路的一棵樹路被強風吹倒，橫在馬路上，影響交通，警方派員警戒，並紓導交通。照片／彰化踢爆網提供

彰化市八卦山彰化師大寶山校園前寶山路一棵15公尺路樹，今天清晨被強風吹倒，阻斷整條道路，幸好當時車流量不大，沒造成事故，彰化警分局大埔派出所據報後，立即派員將路樹稍為移開，開出一條車道通行，並請市公所清潔隊到場鋸除，目前正在處理中，過往人車必須小心注意。

今天凌晨開始，強大東北季風呼呼作響，將近6點左右，彰化市八卦山寶山路這棵榕樹禁不起強風肆虛而斷折，一支約15公尺長的大枝幹斷折，橫過整條兩線車道，由於當時天還未亮，人車不多，才未造成意外。

大埔派出所接獲報案，先派員到場警戒，並將倒落樹幹移開，空出一條車道，供車輛通行，但因樹身很大，因此通報市公所清潔隊前往處理。

清潔隊長林群富說，接獲警方通知後，已調集人員及相關工具約8點半趕往現場處理，很快就可以移除，但請過往人車小心注意。

今天清晨強大的東北季風吹襲下，位在彰化市八卦山寶山路的一棵樹路被強風吹倒，橫在馬路上，影響交通。照片／彰化踢爆網提供
今天清晨強大的東北季風吹襲下，位在彰化市八卦山寶山路的一棵樹路被強風吹倒，橫在馬路上，影響交通。照片／彰化踢爆網提供
今天清晨強大的東北季風吹襲下，位在彰化市八卦山寶山路的一棵樹路被強風吹倒，橫在馬路上，影響交通，警方派員警戒，並紓導交通。照片／彰化踢爆網提供
今天清晨強大的東北季風吹襲下，位在彰化市八卦山寶山路的一棵樹路被強風吹倒，橫在馬路上，影響交通，警方派員警戒，並紓導交通。照片／彰化踢爆網提供
今天清晨強大的東北季風吹襲下，位在彰化市八卦山寶山路的一棵樹路被強風吹倒，橫在馬路上，影響交通。照片／彰化踢爆網提供
今天清晨強大的東北季風吹襲下，位在彰化市八卦山寶山路的一棵樹路被強風吹倒，橫在馬路上，影響交通。照片／彰化踢爆網提供

車道 大埔 路樹

延伸閱讀

彰化市全民彩繪祈福燈籠受理報名 得獎作品將懸掛宮廟

彰化市跨年晚會如期舉行 做好防疫看表演摸大獎

英國冬季強風助陣 風力發電破紀錄

行道樹大花紫薇得「煤煙病」 彰化市採生物防治甩黑油

相關新聞

強風吹倒彰化市寶山路路樹 交通受阻警方派員警戒

彰化市八卦山彰化師大寶山校園前寶山路一棵15公尺路樹，今天清晨被強風吹倒，阻斷整條道路，幸好當時車流量不大，沒造成事故，...

影／盧秀燕VS何欣純過招 動土典禮藍綠動氣互嗆

台中市政府建設局今啟動大里南門橋及聯外道路拓寬工程，昨天舉行動土典禮，民進黨立委何欣純致詞嗆辣，先批市府經費到位這麼久現...

南投警察「搶版面」有獎 惹議

南投縣警察局近期制定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，外勤單位「搶版面」可記獎，但未達標有懲處，基層抱怨有壓力，警察局公...

彰化芳苑偏鄉老人 重獲行的自由

彰化縣芳苑鄉五路公車因乘客少在10月31日停駛，偏郷老人沒公車可搭，購物與看病都成問題，縣府顧問林保玲揪農漁牧產業觀光推...

物料上漲+缺工 南投青年住宅3度流標

南投縣府推動「青年住宅」，首批工程在1月上網招標，卻3度流標，至今無法動工；建設處長李正偉說，受疫情影響，鋼筋、混凝土等...

台中敬老愛心卡 小黃補助85元

台中市65歲以上市民逾37萬人，市長盧秀燕昨宣布2021年起「敬老愛心卡」補助計程車費項目，從原來每趟50元，提高到補助...

五營神將出陣戴臉譜口罩爆紅 宮主：花了12小時繪製

配合防疫工作，台中市一家宮廟在舉辦進香活動時，特別為五營神將陣頭成員繪製彩繪臉譜口罩配戴，廟方將照片貼上網路爆紅，也讓防...

影／場面尷尬！台中市長選舉前哨戰開打 何欣純致詞先批盧秀燕

台中市長選舉前哨戰開打! 坊間盛傳民進黨下屆台中市長熱門人選立委何欣純今天下午出席南門橋動工典禮時，疑似不滿台中市長盧秀...

最強寒流明報到 南投埔里果農防寒替水果加衣服

強寒流明報到急凍3天，氣溫恐驟降15度，南投縣埔里鎮百香果、木瓜等農友為防護霜害襲擊，為新種植的百香果、木瓜等果苗套上網...

寒流將來襲！陳柏惟服務處今送100份海鮮粥送暖到社區

根據中央氣象局發布的氣象資料，明天起一連4天，受到寒流影響，中部以北以及東北部地區只有攝氏7、8度。立委陳柏惟服務處主任...

強寒流來襲！合歡山路段不排除預警性封閉管制

強寒流明報到急凍3天，1千公尺以上山區有機會下雪，而高海拔路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率高，公路總局不排除針對台...

全校都跳繩 王功國小學童1分鐘開叉跳繩破百全國特優

彰化縣王功國小去年9月起把跳繩列為全校運動項目，小朋友跳繩的體力和技巧提升，今年派出3名選手參加全國各級學校民俗體育競賽...

熱門新聞

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

區間測速新制明年元旦上路！新北領先 執法無縫接軌

金芭黎護國舞小姐遭爆到高市府上班 勞工局這樣說

北市跨年照常舉辦 舞台區人潮總量採8萬人上限管制

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

日出口罩1月5日各區公所領 基隆民眾沒去元旦升旗仍送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。