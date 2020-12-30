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強風吹倒彰化市寶山路路樹 交通受阻警方派員警戒
彰化市八卦山彰化師大寶山校園前寶山路一棵15公尺路樹，今天清晨被強風吹倒，阻斷整條道路，幸好當時車流量不大，沒造成事故，彰化警分局大埔派出所據報後，立即派員將路樹稍為移開，開出一條車道通行，並請市公所清潔隊到場鋸除，目前正在處理中，過往人車必須小心注意。
今天凌晨開始，強大東北季風呼呼作響，將近6點左右，彰化市八卦山寶山路這棵榕樹禁不起強風肆虛而斷折，一支約15公尺長的大枝幹斷折，橫過整條兩線車道，由於當時天還未亮，人車不多，才未造成意外。
大埔派出所接獲報案，先派員到場警戒，並將倒落樹幹移開，空出一條車道，供車輛通行，但因樹身很大，因此通報市公所清潔隊前往處理。
清潔隊長林群富說，接獲警方通知後，已調集人員及相關工具約8點半趕往現場處理，很快就可以移除，但請過往人車小心注意。
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