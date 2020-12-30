影/盧秀燕VS何欣純過招 動土典禮藍綠動氣互嗆
台中市政府建設局今啟動大里南門橋及聯外道路拓寬工程，昨天舉行動土典禮，民進黨立委何欣純致詞嗆辣，先批市府經費到位這麼久現在才動土，並要求市長盧秀燕給「正確資訊」她與同黨立委黃國書上一任爭取此案時「市長還不是市長」國民黨議員丶里長不快溢於言表，最後大駡「萊委」氣氛緊張又尶尬。
市長盧秀燕強調，南門橋及聯外道路拓寬工程是台中重要建設，市府積極籌編預算推動，實踐市府的執政精神，讓「開不了工的工程開工、完不了工的工程完工」。
何欣純指出，「身為直轄市市長，應該給正確資訊」此案是她與黃國書上一任爭取的「市長還不是市長的時候，中央已核定補助款」盧秀燕站在旁邊，致詞告一段落，她也鼓掌，並作勢請大家拍手。何欣純說但市長上任兩年了，才來動土，行政效率應該要更好。國民黨議員李中大喊「林佳龍無能丶有錢不做！」
盧秀燕解釋，因為南門橋拓寬案市府須自籌5000多萬元，明年已先編列2000萬丶後年3000萬，她並未指是立委的責任，她強調這是地方喜事。
立委何欣純是民進黨下任挑戰市長盧秀燕被點名的人選之一，兩人過招，何欣純發言嗆辣犀利，盧秀燕則穩健回應保持風度。
何欣純又提起，她與黃國書都尊重台中市食安自治條例，該查驗的也會強力監督，顧國民健康。此時，里長鄭伯奇直接飆喊「你不要進就沒事了」，議員羅廷瑋大呼「萊委！」何欣純也很生氣，回嗆「進口商說不會進口」，今天回歸南門橋議題，其他議題不要汙名化。藍綠對嗆，盧秀燕一再請大家冷靜，最後進行動土典禮。
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