彰化縣今喜獲捐3水箱消防車 縣長祝福：捐越多賺越多

財團法人臺北市臺灣省城隍廟、瑞晉企業股份有限公司、黃林美蘭女士及東瑋鑫有限公司（新文欽五金企業股份有限公司）今各捐贈消防車1輛，合計1千90萬元，縣長王惠美致贈感謝狀，並祝福善心企業「捐越多，賺越多。」

王惠美表示，財團法人臺北市臺灣省城隍廟1999年起，陸續捐贈很多縣市政府公務車及消防車，在彰化縣警察局前局長方仰寧引薦之下，去年捐贈價值60萬元的護盾臂，保護1300個員警執勤安全，今年加碼贈送610萬元的水箱消防車，交給彰化縣消防局第三大隊埔心分隊使用，未來保護更多鄉親。

秀水鄉瑞晉企業股份有限公司1982年創立，現任董事長林彥宏和總經理黃淑女捐贈1輛350萬元小型水箱車，交給秀水消防分隊使用，縣長王惠美感謝代書林金龍居中牽線。

黃林美蘭女士及東瑋鑫有限公司（新文欽五金企業股份有限公司）也在秀水起家，黃林美蘭熱心公益，總經理黃勝騰擔任學校家長會長、鹿港義消中隊副中隊長，以實際行動回饋社會，曾捐贈消防局火災現場勘驗車及救災器材後勤車等車輛，這次再捐贈1輛130萬元的細水霧小型水箱消防車，機動性較佳，能快速穿梭巷弄抵達救災現場，增加地方消防戰力。

彰化縣義消總隊長許叙銘說，縣政府2019年度追加預算3500萬元添購50公尺高的雲梯車，讓彰化縣民生命財產更有保障，今天善心社團和企業各捐持贈水箱消防車，提高救災時機動性，消防安全平日有婦宣隊姐妹宣傳重，加強民眾消防觀念，他代表彰化縣義消總隊感謝三個捐贈單位的奉獻。