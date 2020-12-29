快訊

黎智英辭任壹傳媒主席 葉一堅接任

「台灣豬」標章蝦皮買得到！ 中央畜產會回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／場面尷尬！台中市長選舉前哨戰開打 何欣純致詞先批盧秀燕

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
立委何欣純（左）下午出席南門橋動工典禮時，因為稍早言詞交鋒，與台中市長盧秀燕（右）互動尷尬。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（左）下午出席南門橋動工典禮時，因為稍早言詞交鋒，與台中市長盧秀燕（右）互動尷尬。記者黃仲裕／攝影

台中市長選舉前哨戰開打! 坊間盛傳民進黨下屆台中市長熱門人選立委何欣純今天下午出席南門橋動工典禮時，疑似不滿台中市長盧秀燕談話內容，在致詞時表示，南門橋工程總經費為1億7,000萬元，她與立委黃國書在上一屆皆有爭取，功勞並非皆在盧秀燕身上。

何欣純強調，市長要來動土，她與地方人士都很高興，因為這項工程讓民眾殷殷期盼了二、三十年，但她有一個疑問，上屆市長林佳長已經把中央補助款爭取到位了，為什麼要拖這麼久才來動土，她認為市府及相關單位，甚至包括民意代表都要檢討，因為監督不周，市府的效率應該要更好。

何欣純話鋒一轉，談到萊豬進口問題時指出，感謝市長關心民眾的身體健康，也尊重地方自治條例，但中央政府、她以及黃國書也非常守護食安，該逐一查驗的，也會強力監督。但今天最重要議題是南門橋工程，其他議題不要汙名化。

由於何欣純發言間不停批判，國民黨議員羅廷瑋與在場部份里長欲制止她發言，在席間不停喝斥，要求她停止發言，並痛批進口瘦肉精豬肉影響食安。

盧秀燕隨後緩頰解釋，由於工程款還差五千萬，明年才開始編列，所以才會選擇在今天開工。她強調並沒有說是立委的責任，是因為市政府沒有編列，所以明年度兩千萬以及後年度三千萬加總後，才有辦法開工，這是喜事。

兩人在隨後的動工典禮上，互動尷尬，何欣純也在會後跳過身旁的盧秀燕，與民眾一一握手致意。

立委何欣純（左）下午出席南門橋動工典禮，與台中市長盧秀燕（右）互動尷尬。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（左）下午出席南門橋動工典禮，與台中市長盧秀燕（右）互動尷尬。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（左）在會後跳過身旁的市長盧秀燕（中），與民眾一一握手致意。。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（左）在會後跳過身旁的市長盧秀燕（中），與民眾一一握手致意。。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（右）下午出席南門橋動工典禮，為中央政府政策與市長盧秀燕（左）言詞交鋒。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（右）下午出席南門橋動工典禮，為中央政府政策與市長盧秀燕（左）言詞交鋒。記者黃仲裕／攝影

何欣純 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

【重磅快評】蔡政府可以宣告盧秀燕的金標章無效嗎？

增加預算、放大規模 台中太平運動中心明年發包施工

萊豬擋不住進口 中市零檢出大執法

就職2周年 「8成台中市民有光榮感」

相關新聞

影／場面尷尬！台中市長選舉前哨戰開打 何欣純致詞先批盧秀燕

台中市長選舉前哨戰開打! 坊間盛傳民進黨下屆台中市長熱門人選立委何欣純今天下午出席南門橋動工典禮時，疑似不滿台中市長盧秀...

五營神將出陣戴臉譜口罩爆紅 宮主：花了12小時繪製

配合防疫工作，台中市一家宮廟在舉辦進香活動時，特別為五營神將陣頭成員繪製彩繪臉譜口罩配戴，廟方將照片貼上網路爆紅，也讓防...

最強寒流明報到 南投埔里果農防寒替水果加衣服

強寒流明報到急凍3天，氣溫恐驟降15度，南投縣埔里鎮百香果、木瓜等農友為防護霜害襲擊，為新種植的百香果、木瓜等果苗套上網...

寒流將來襲！陳柏惟服務處今送100份海鮮粥送暖到社區

根據中央氣象局發布的氣象資料，明天起一連4天，受到寒流影響，中部以北以及東北部地區只有攝氏7、8度。立委陳柏惟服務處主任...

強寒流來襲！合歡山路段不排除預警性封閉管制

強寒流明報到急凍3天，1千公尺以上山區有機會下雪，而高海拔路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率高，公路總局不排除針對台...

全校都跳繩 王功國小學童1分鐘開叉跳繩破百全國特優

彰化縣王功國小去年9月起把跳繩列為全校運動項目，小朋友跳繩的體力和技巧提升，今年派出3名選手參加全國各級學校民俗體育競賽...

彰化縣政府攜手在地企業 芳苑偏鄉幸福公車今天出發

彰化縣芳苑鄉五路公車因乘客少，今年10月31日停駛，偏郷老人沒公車可搭，到二林鎮購物和看病都成問題，縣政府顧問林保玲揪集...

解決南崗工業區交通堵塞 南投縣將貫通福崗路、工業路

南崗工業區是南投縣最重要的工業區，為了打通交通動脈，南投縣長林明溱今天表示，將耗資3.7億元將南投市福崗路西延1000公...

盲人環台公益路跑16天經11個縣市 為弱勢募集年菜

2020盲人環台公益路跑第4天，今天進入台中市，神岡馬公益馬拉松主辦單位及惠明視障者教養院分別在潭雅神綠園道及惠明視障者...

愛買水湳店跨年延長營業至凌晨2點 美食戶外市集同樂 消費滿額9折

不管是想要在戶外感受跨年氛圍，還是宅在家溫馨跨年，愛買量販宣布推出元旦跨年優惠，讓民眾省荷包的做足準備迎接2021年。

影／日南派出所近百年舊宿舍原如廢墟 警民合作大改造

「政府做不到的，警民合作完成！」近百年歷史的台中市大甲警分局日南派出所，後方舊宿舍和空地數十年來未整理，老舊建築已成危樓...

中捷暫停試營運 12月31日小綠綠福利社高鐵快閃

台中捷運公司的「小綠綠福利社」12月31日將在高鐵台中站快閃，上午10點半至下午4點開賣，除迴力車、電子票證卡套等2款熱...

熱門新聞

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

八德陷交通惡夢 桃推改善工程

北市跨年照常舉辦 舞台區人潮總量採8萬人上限管制

根本不給停！北市獎勵停車場 部分大門深鎖、標示不清

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

合併閃婚變搖擺都？台中市長連任有魔咒？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。