影／場面尷尬！台中市長選舉前哨戰開打 何欣純致詞先批盧秀燕

台中市長選舉前哨戰開打! 坊間盛傳民進黨下屆台中市長熱門人選立委何欣純今天下午出席南門橋動工典禮時，疑似不滿台中市長盧秀燕談話內容，在致詞時表示，南門橋工程總經費為1億7,000萬元，她與立委黃國書在上一屆皆有爭取，功勞並非皆在盧秀燕身上。

何欣純強調，市長要來動土，她與地方人士都很高興，因為這項工程讓民眾殷殷期盼了二、三十年，但她有一個疑問，上屆市長林佳長已經把中央補助款爭取到位了，為什麼要拖這麼久才來動土，她認為市府及相關單位，甚至包括民意代表都要檢討，因為監督不周，市府的效率應該要更好。

何欣純話鋒一轉，談到萊豬進口問題時指出，感謝市長關心民眾的身體健康，也尊重地方自治條例，但中央政府、她以及黃國書也非常守護食安，該逐一查驗的，也會強力監督。但今天最重要議題是南門橋工程，其他議題不要汙名化。

由於何欣純發言間不停批判，國民黨議員羅廷瑋與在場部份里長欲制止她發言，在席間不停喝斥，要求她停止發言，並痛批進口瘦肉精豬肉影響食安。

盧秀燕隨後緩頰解釋，由於工程款還差五千萬，明年才開始編列，所以才會選擇在今天開工。她強調並沒有說是立委的責任，是因為市政府沒有編列，所以明年度兩千萬以及後年度三千萬加總後，才有辦法開工，這是喜事。

兩人在隨後的動工典禮上，互動尷尬，何欣純也在會後跳過身旁的盧秀燕，與民眾一一握手致意。