彰化公費流感疫苗還有1萬劑 開放65歲、學齡前施打

彰化縣今年採購35萬劑公費流感疫苗，今年受新冠肺炎疫情影響，10月初開打造成民眾搶打，開打以來，不到半個月就打了16萬劑，但11月國內傳出疫苗不良反應，影響民眾接種意願，彰化衛生局今天宣布，目前還剩約1萬劑疫苗，呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒到衛生所接種。

今年受肺炎疫情衝擊，彰化縣施打流感疫苗踴躍，尤其一開打50歲以上族群接種率暴衝，10月中起衛生局緊急採分流管制，各醫療院所僅針對65歲以上長者、罕見疾病、重大傷病等率先接種，因發配疫苗數量少，民眾時常撲空，彰化衛生局滾動檢討，11月中評估目前6歲以下幼兒接種率偏低，衛生所每週二全天還限接踵6歲以下幼兒，不提供65歲以上長者。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，原本預估公費流感疫苗施打10月底就會告一段落，但11月陸續傳出零星疫苗不良反應，公費疫苗施打率明顯趨緩。