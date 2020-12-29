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彰化公費流感疫苗還有1萬劑 開放65歲、學齡前施打

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
公費流感疫苗開打一來踴躍，彰化縣目前還有1萬劑疫苗。記者林敬家／攝影
公費流感疫苗開打一來踴躍，彰化縣目前還有1萬劑疫苗。記者林敬家／攝影

彰化縣今年採購35萬劑公費流感疫苗，今年受新冠肺炎疫情影響，10月初開打造成民眾搶打，開打以來，不到半個月就打了16萬劑，但11月國內傳出疫苗不良反應，影響民眾接種意願，彰化衛生局今天宣布，目前還剩約1萬劑疫苗，呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒到衛生所接種。

今年受肺炎疫情衝擊，彰化縣施打流感疫苗踴躍，尤其一開打50歲以上族群接種率暴衝，10月中起衛生局緊急採分流管制，各醫療院所僅針對65歲以上長者、罕見疾病、重大傷病等率先接種，因發配疫苗數量少，民眾時常撲空，彰化衛生局滾動檢討，11月中評估目前6歲以下幼兒接種率偏低，衛生所每週二全天還限接踵6歲以下幼兒，不提供65歲以上長者。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，原本預估公費流感疫苗施打10月底就會告一段落，但11月陸續傳出零星疫苗不良反應，公費疫苗施打率明顯趨緩。

葉彥伯指出，彰化縣公費流感疫苗接種率65歲已超標、將近6成，6歲以下學齡前幼兒接種率仍較低，而50至64歲民眾和往年一樣持平，校園接種率則比去年掉了4到5%，目前還剩1萬支左右，呼籲符合各類公費對象，包括高危險群呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒到合約院所、衛生所接種。

彰化縣今年採購35萬劑公費流感疫苗，目前還有1萬劑左右，衛生局呼籲65歲以上及學齡前幼兒踴躍接種。圖／彰化衛生局提供
彰化縣今年採購35萬劑公費流感疫苗，目前還有1萬劑左右，衛生局呼籲65歲以上及學齡前幼兒踴躍接種。圖／彰化衛生局提供

流感疫苗 衛生局

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