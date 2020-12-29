月牙灣蓋水訓中心乏人投標 6500萬補助款恐落空

南投縣政府規劃在日月潭月牙灣新建水上運動訓練中心，其中體育署補助新台幣6500萬元經費，不過工程未能趕在年底前順利決標，6500萬元恐遭收回，縣政府將行文體育署盼保留。

日月潭月牙灣培育出許多划船、輕艇優秀國手，但場地卻很簡陋，南投縣政府向教育部體育署爭取6500萬元補助經費，規劃新建訓練中心，副總統賴清德擔任行政院長時也曾匡列經費協助，今年7月更前往月牙灣參訪，為訓練中的水里商工等學生、選手加油打氣。

不過，南投縣政府22日及今天辦理訓練中心新建工程招標作業卻都流標，無任何廠商願意來投標，相關人士轉述廠商說法指出，營建原物料價格上漲、南科廠房趕工導致土木工及板模工「不好請人」，廠商認為這項標案利潤不好，因此無投標意願。

根據縣府資料，新建日月潭水上運動訓練中心及辦公室基地位於南投縣魚池鄉向山段地號，基地面積1095平方公尺，為地下1層、地上3層鋼筋混凝土構造建築物，包含周邊整地排水、擋土設施、周邊步道與綠化工程，總預算經費8125萬元，其中體育署透過前瞻基礎建設計畫補助約6500萬元，其餘由縣府自籌配合款。

如今水上運動訓練中心工程未能趕在年底前順利決標，體育署補助的6500萬元可能遭收回，縣府已著手研擬要行文給體育署，希望能有解套措施保留補助經費，不希望「最有機會的這一次」又落空；划船、輕艇隊師生聞訊也說，期盼與擔心了20年，希望政府多幫忙。

月牙灣水上訓練中心是培育划船、輕艇選手搖籃，但目前場地由私人提供土地搭建鐵皮屋，老舊簡陋，難再長期使用且缺乏完善空間與艇庫，因此，南投縣政府向林務局申請土地移撥，並透過都市計畫變更，要建設符合水上運動選手需求的訓練中心，完成設計標後，預計年底動工，不料卻無廠商投標。