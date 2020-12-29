快訊

黎智英辭任壹傳媒主席 葉一堅接任

「台灣豬」標章蝦皮買得到！ 中央畜產會回應了

月牙灣蓋水訓中心乏人投標 6500萬補助款恐落空

中央社 / 南投縣29日電

南投縣政府規劃在日月潭月牙灣新建水上運動訓練中心，其中體育署補助新台幣6500萬元經費，不過工程未能趕在年底前順利決標，6500萬元恐遭收回，縣政府將行文體育署盼保留。

日月潭月牙灣培育出許多划船、輕艇優秀國手，但場地卻很簡陋，南投縣政府向教育部體育署爭取6500萬元補助經費，規劃新建訓練中心，副總統賴清德擔任行政院長時也曾匡列經費協助，今年7月更前往月牙灣參訪，為訓練中的水里商工等學生、選手加油打氣。

不過，南投縣政府22日及今天辦理訓練中心新建工程招標作業卻都流標，無任何廠商願意來投標，相關人士轉述廠商說法指出，營建原物料價格上漲、南科廠房趕工導致土木工及板模工「不好請人」，廠商認為這項標案利潤不好，因此無投標意願。

根據縣府資料，新建日月潭水上運動訓練中心及辦公室基地位於南投縣魚池鄉向山段地號，基地面積1095平方公尺，為地下1層、地上3層鋼筋混凝土構造建築物，包含周邊整地排水、擋土設施、周邊步道與綠化工程，總預算經費8125萬元，其中體育署透過前瞻基礎建設計畫補助約6500萬元，其餘由縣府自籌配合款。

如今水上運動訓練中心工程未能趕在年底前順利決標，體育署補助的6500萬元可能遭收回，縣府已著手研擬要行文給體育署，希望能有解套措施保留補助經費，不希望「最有機會的這一次」又落空；划船、輕艇隊師生聞訊也說，期盼與擔心了20年，希望政府多幫忙。

月牙灣水上訓練中心是培育划船、輕艇選手搖籃，但目前場地由私人提供土地搭建鐵皮屋，老舊簡陋，難再長期使用且缺乏完善空間與艇庫，因此，南投縣政府向林務局申請土地移撥，並透過都市計畫變更，要建設符合水上運動選手需求的訓練中心，完成設計標後，預計年底動工，不料卻無廠商投標。

體育 日月潭

延伸閱讀

新竹地院工程驗收案爆爭議 竹院：靜待判決

高雄港第七貨櫃中心工程開工 蘇貞昌：讓台灣更有力

教團彙整40所「待退」私校 憂政府千百億補助款淪家產

動滋券110年1月底到期 仍有34萬人未領券

相關新聞

影／場面尷尬！台中市長選舉前哨戰開打 何欣純致詞先批盧秀燕

台中市長選舉前哨戰開打! 坊間盛傳民進黨下屆台中市長熱門人選立委何欣純今天下午出席南門橋動工典禮時，疑似不滿台中市長盧秀...

五營神將出陣戴臉譜口罩爆紅 宮主：花了12小時繪製

配合防疫工作，台中市一家宮廟在舉辦進香活動時，特別為五營神將陣頭成員繪製彩繪臉譜口罩配戴，廟方將照片貼上網路爆紅，也讓防...

最強寒流明報到 南投埔里果農防寒替水果加衣服

強寒流明報到急凍3天，氣溫恐驟降15度，南投縣埔里鎮百香果、木瓜等農友為防護霜害襲擊，為新種植的百香果、木瓜等果苗套上網...

寒流將來襲！陳柏惟服務處今送100份海鮮粥送暖到社區

根據中央氣象局發布的氣象資料，明天起一連4天，受到寒流影響，中部以北以及東北部地區只有攝氏7、8度。立委陳柏惟服務處主任...

強寒流來襲！合歡山路段不排除預警性封閉管制

強寒流明報到急凍3天，1千公尺以上山區有機會下雪，而高海拔路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率高，公路總局不排除針對台...

全校都跳繩 王功國小學童1分鐘開叉跳繩破百全國特優

彰化縣王功國小去年9月起把跳繩列為全校運動項目，小朋友跳繩的體力和技巧提升，今年派出3名選手參加全國各級學校民俗體育競賽...

彰化縣政府攜手在地企業 芳苑偏鄉幸福公車今天出發

彰化縣芳苑鄉五路公車因乘客少，今年10月31日停駛，偏郷老人沒公車可搭，到二林鎮購物和看病都成問題，縣政府顧問林保玲揪集...

解決南崗工業區交通堵塞 南投縣將貫通福崗路、工業路

南崗工業區是南投縣最重要的工業區，為了打通交通動脈，南投縣長林明溱今天表示，將耗資3.7億元將南投市福崗路西延1000公...

盲人環台公益路跑16天經11個縣市 為弱勢募集年菜

2020盲人環台公益路跑第4天，今天進入台中市，神岡馬公益馬拉松主辦單位及惠明視障者教養院分別在潭雅神綠園道及惠明視障者...

愛買水湳店跨年延長營業至凌晨2點 美食戶外市集同樂 消費滿額9折

不管是想要在戶外感受跨年氛圍，還是宅在家溫馨跨年，愛買量販宣布推出元旦跨年優惠，讓民眾省荷包的做足準備迎接2021年。

影／日南派出所近百年舊宿舍原如廢墟 警民合作大改造

「政府做不到的，警民合作完成！」近百年歷史的台中市大甲警分局日南派出所，後方舊宿舍和空地數十年來未整理，老舊建築已成危樓...

中捷暫停試營運 12月31日小綠綠福利社高鐵快閃

台中捷運公司的「小綠綠福利社」12月31日將在高鐵台中站快閃，上午10點半至下午4點開賣，除迴力車、電子票證卡套等2款熱...

熱門新聞

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

八德陷交通惡夢 桃推改善工程

北市跨年照常舉辦 舞台區人潮總量採8萬人上限管制

根本不給停！北市獎勵停車場 部分大門深鎖、標示不清

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

合併閃婚變搖擺都？台中市長連任有魔咒？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。