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寒流將來襲！陳柏惟服務處今送100份海鮮粥送暖到社區

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委陳柏惟霧峰服務處邀高雄釣客食堂攜手將一百份熱騰騰的海鮮粥，送到霧峰區萬豐社區發展協會關懷據點送暖，讓長輩暖胃更暖心。圖／陳柏惟提供
立委陳柏惟霧峰服務處邀高雄釣客食堂攜手將一百份熱騰騰的海鮮粥，送到霧峰區萬豐社區發展協會關懷據點送暖，讓長輩暖胃更暖心。圖／陳柏惟提供

根據中央氣象局發布的氣象資料，明天起一連4天，受到寒流影響，中部以北以及東北部地區只有攝氏7、8度。立委陳柏惟服務處主任徐雪芳說，聽聞高雄的釣客食堂有意願到中部提供愛心，邀請到霧峰來和鄉親分享，今天中午將一百份熱騰騰的海鮮粥，送到霧峰區萬豐社區發展協會關懷據點送暖，讓長輩暖胃更暖心。

釣客食堂葉老闆表示，這幾個月陸續有到不同的地方送餐，從高雄市區的國小到南投信義鄉的國小都有他的足跡，希望可以和更多人分享他的料理，把溫暖給更多的人。

萬豐社區理事長莊清安表示，感謝徐雪芳牽線及葉老闆的愛心，社區發展協會致力於弱勢關懷、據點共餐等等的服務，服務之外很需要這些活動曝光讓更多人看到社區的美。

立委陳柏惟表示，愛心送暖是長期進行的公益活動，過去也曾在龍井舉辦過義剪活動，在烏日愛心送餐，這次寒冬不只要暖霧峰鄉親，目前也正在規劃海線地區的送暖活動，持續串聯不同的團體與單位，有意義的活動團隊會持續努力，讓愛心能真正分送到需要的人手上。

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