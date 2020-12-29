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寒流將來襲！陳柏惟服務處今送100份海鮮粥送暖到社區
根據中央氣象局發布的氣象資料，明天起一連4天，受到寒流影響，中部以北以及東北部地區只有攝氏7、8度。立委陳柏惟服務處主任徐雪芳說，聽聞高雄的釣客食堂有意願到中部提供愛心，邀請到霧峰來和鄉親分享，今天中午將一百份熱騰騰的海鮮粥，送到霧峰區萬豐社區發展協會關懷據點送暖，讓長輩暖胃更暖心。
釣客食堂葉老闆表示，這幾個月陸續有到不同的地方送餐，從高雄市區的國小到南投信義鄉的國小都有他的足跡，希望可以和更多人分享他的料理，把溫暖給更多的人。
萬豐社區理事長莊清安表示，感謝徐雪芳牽線及葉老闆的愛心，社區發展協會致力於弱勢關懷、據點共餐等等的服務，服務之外很需要這些活動曝光讓更多人看到社區的美。
立委陳柏惟表示，愛心送暖是長期進行的公益活動，過去也曾在龍井舉辦過義剪活動，在烏日愛心送餐，這次寒冬不只要暖霧峰鄉親，目前也正在規劃海線地區的送暖活動，持續串聯不同的團體與單位，有意義的活動團隊會持續努力，讓愛心能真正分送到需要的人手上。
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