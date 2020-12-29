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寒流將來襲 菜農忙架起防風網防寒害

中央社 / 彰化29日電

中央氣象局預測明天有寒流來襲，彰化縣內的菜農、雞農不敢大意，菜農趕緊採收蔬菜，也在菜園北面架起防風網；雞農則在雞舍使用塑膠布擋風，注意雞舍溫度，以免雞隻死亡。

根據中央氣象局發布的氣象資料，明天起一連4天，受到寒流影響，天氣寒冷，中部以北以及東北部地區氣溫只有攝氏7、8度，南部及花東地區氣溫約在10度左右，農漁牧養殖產業可能會發生寒害。

擔心雞隻會因低溫死亡，彰化芳苑鄉有雞農在雞舍北面迎風處掛上塑膠布，避免冬季北風吹入雞舍造成低溫，也注意雞舍裡的溫度變化，以免雞隻因溫度變化死亡或染上禽流感等疾病。

至於蔬菜部分，目前菜園栽種的主要是冬季蔬菜，寒流影響較低，菜農們在菜園北面架設防風網，降低冷風造成的影響，有人在田間灌水或是在畦面覆蓋塑膠布和稻草，維持土壤溫度，也有人提早採收甘藍以及大白菜等蔬菜。

彰化縣政府農業處提醒，低溫容易誘發畜禽動物緊迫，引致疫病發生，請畜禽飼養戶務必做好防寒保溫等衛生管理操作，同時加強保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境。

低溫 寒流

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