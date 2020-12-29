強寒流來襲！合歡山路段不排除預警性封閉管制

強寒流明報到急凍3天，1千公尺以上山區有機會下雪，而高海拔路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率高，公路總局不排除針對台14甲線合歡山、台8線大禹嶺及台7甲線埡口梨山路段實施預警性封閉管制，請用路人應多加留意。

根據中央氣象局發布低溫特報顯示，30日寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降，當天下午起至明年元旦各地氣溫明顯偏低，平地氣溫恐降至10度以下，部分平地地區甚至有6度以下氣溫發生的機率，且1千公以上山區有機會下雪。

公路總局表示，依氣象情資評估，強寒流來襲期間，高海拔路段因溫度近冰點或冰點以下，山區道路路面結冰機率高，考量用路人車安全，不排除針對台7甲線埡口梨山、台8線大禹嶺及台14甲線合歡山路段實施預警性封閉道路管制作業。

而山區天候多變，狀況難以精確掌握，因此呼籲欲行駛台8線及台14甲線的用路人，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先瞭解或做好雪地開車準笨，甚至規劃旅行備案，才能及時因應，若因道路管制造成不便，也請見諒。

仁愛警分局也提醒，山區若逢低溫，降雪或路面結冰狀況不一，上山前應多留意相關交通管制措施，並利用公路總局省道即時交通資訊或收聽警廣路況廣播；若上山除注意保暖，也建議隨車攜帶雪鍊，以備不時之需。