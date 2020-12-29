全校都跳繩　王功國小學童1分鐘開叉跳繩破百全國特優

彰化縣王功國小去年9月起把跳繩列為全校運動項目，小朋友跳繩的體力和技巧提升，今年派出3名選手參加全國各級學校民俗體育競賽暨菁英決賽，得到1分鐘開叉跳繩特優、30秒跑步跳計次賽優等和30秒二迴旋跳繩甲等，還沒收到獎狀，小選手先拿到家長會的獎金。

王功國小跳繩指導老師王政荷是跳繩高手，2000年締造1分鐘二迴旋114下的全國男子教師組記錄，兩年前到王功國小執教，起初挑選有潛力的學童培育為選手，校長謝格倫和他商量，決定去年9月起全校小朋友在上午課間活動跳20分鐘，一方面全體健身，一方面增強選手的耐力。

五年級雙胞胎兄弟林進源、林進忠，林進源去年參加全國賽，1分鐘開叉一迴旋跳88下，得到優等，在30秒跑步跳計次賽得到甲等，今年跑步跳63下得到優等，30秒二迴旋59下得到甲等，弟弟林進忠1分鐘開叉一迴旋跳106下獲特優，30秒二迴旋60下得到優等。

林進源、林進忠都表示，跳繩不難，每天都練習一定會進步，他們比較怕汗流浹背讓身體發癢，為了持續跳繩，再癢都要忍耐。指導老師王政荷稱讚「有專業選手的特質」，希望林進源兄弟以後升學體育班，發揮運動潛能。

施采妤今年參加30秒二迴旋跳了60下，得到優等；她說，按照老師指導的方法，跟著同學一起跳繩，沒想太多，參加比賽的時候當作平常練習盡力跳，能跳出好成績，她和父母都很高興。

校長謝格倫說，跳繩器材不貴，國小部學童231人把跳繩當作全校共同運動，增強個人的肺活量和肌耐力，有運動潛力的晉級為選手對外參賽，爭取體育獎項也為校爭光。教練王政荷表示，以林進忠得到特優為例，上千名選手僅21人獲特優，跳繩發展學校占多數，王功國小小朋友能躋身其中相當不容易，對偏鄉孩子是很大的鼓勵。