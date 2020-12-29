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彰化縣政府攜手在地企業 芳苑偏鄉幸福公車今天出發

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
搭乘芳苑鄉幸福公車前，司機為長輩量額溫。記者簡慧珍／攝影
搭乘芳苑鄉幸福公車前，司機為長輩量額溫。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉五路公車因乘客少，今年10月31日停駛，偏郷老人沒公車可搭，到二林鎮購物和看病都成問題，縣政府顧問林保玲揪集彰化縣農漁牧產業觀光推展協會等社團和企業有錢出錢、有力出力，今天幸福巴士發車，老人歡天喜地試搭，直說「實在很感謝大家」。

幸福巴士首發車從芳苑鄉新街村玄武宮出發，要搭車的阿公、阿婆一早趕到會場，副縣長洪榮章、彰化縣農漁牧產業觀光推展協會理事長曾宗雄、鄉農會總幹事謝介民和新街村、路上村、福榮村、路平村、三成村辦公處等地方士紳和人員到場，場面相當熱鬧。

副縣長洪榮章說，彰化縣是長壽縣，65歲以上人口數超過21萬人，占總人口數的16.54%，百歲人瑞逾200人，照顧高齡人口成為彰化縣重要施政目標，全縣589村里已設置280個關懷據點，深入村里關心長輩生活，當縣長王惠美獲悉芳苑鄉五路公車停駛，即委託縣政顧問林保玲、彰化縣農漁牧產業觀光推展協會理事長曾宗雄，邀集新街村長洪深泉、路上村長謝慶文、福榮村長謝東霖、路平村長謝秋臨、三成村長謝東的協助，促成偏鄉公車再出發。

芳苑鄉林姓鄉民中風後，每周必須到醫院復健5天；「又有公車可以搭乘，真好，可以省下車錢。」獨居的林姓鄉民說，醫師說她最好復健不間斷才有效果，自從公車停駛，她叫私家計程車「包車」到二林基督教醫院復健，來回車資400元，為了恢復健康，再貴也要去，現在又有公車，「我真的很感謝」。

芳苑鄉新街村幸福公車獲得高明鐵企業股份有限公司、銳祺寶企業有限公司、喬安美語補習班、草之堂中西式素食、永曜冷氣設備工程行等企業熱心經費贊助，在地業者優美租車公司以優惠價格承攬，從2011年元月起，每周二、周五的上午8點從新街站玄武宮發車，8點20分到二林員客站，回程上午11點從二林員客站發車，11點20分到玄武宮，中間停靠路上厝代天府、新厝站玄真宮和二林全聯。

林保玲說，芳苑鄉自從沒公車，獨居長者和家裡年輕人時間無法配合的長者，若不會開車或騎車，到二林鎮看病、採購民生用品都成問題，也難以到鄰村拜訪親友，只能獨自在家度過漫漫長日，好像被關在家裡，希望幸福公車出發讓偏鄉長輩重獲行的自由。

公車 復健

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