解決南崗工業區交通堵塞 南投縣將貫通福崗路、工業路

南崗工業區是南投縣最重要的工業區，為了打通交通動脈，南投縣長林明溱今天表示，將耗資3.7億元將南投市福崗路西延1000公尺到工業路，串連南投交流道；縣府還將同步規劃工業路北延接平林橋直通中興交流道，減輕南崗路交通壅塞，讓南崗工業區更具競爭力。

林明溱說，工業區土地僧多粥少，南投市旺來園區開發案完售，縣府也積極規劃在工業路慈善宮附近擴大闢設50公頃的南崗第二工業區。而工業路接民族路的139丙線一期完工通車後，更往南連接150線和台3線省道的二、三期工程及139丙線直通旺來園區的連絡道，也都已著手積極推動中。

目前南崗工業區僅賴南崗路連接南投及中興交流道，造成南崗路交通不堪負荷，經常壅塞。縣府希望打通福崗路連接南投交流道，同時將工業路往北銜接坪林橋接中興交流道，增加動線及運能，徹底改善南崗路交通。

南投縣工業會理事長施銘芳先後指出，南崗工業區有495家廠商，超過2萬1000名員工，很多員工上班都得提早半小時出門，下班又得塞上半小時。福崗路和工業路交通能夠改善，可分攤南崗路一半交通量，路況大幅改善，也能容納更多廠商進出工業區運量。

立委許淑華與馬文君也承諾會力促交通部重視縣府的福崗路西延道路規劃及工業路北延接平林橋計畫，納入前瞻計畫生活圈補助，及早讓這兩大道路延長新闢工程啟動。