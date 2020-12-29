快訊

消滅武漢封城記憶？中國灌食冤獄的「公民記者張展案」

高鐵宜蘭站選址出爐！ 揭露選定縣政中心站的3大理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決南崗工業區交通堵塞 南投縣將貫通福崗路、工業路

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱與南崗工業區廠商座談，將打通福崗路、工業路，改善工業區交通和運能。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱與南崗工業區廠商座談，將打通福崗路、工業路，改善工業區交通和運能。圖／南投縣政府提供

南崗工業區是南投縣最重要的工業區，為了打通交通動脈，南投縣長林明溱今天表示，將耗資3.7億元將南投市福崗路西延1000公尺到工業路，串連南投交流道；縣府還將同步規劃工業路北延接平林橋直通中興交流道，減輕南崗路交通壅塞，讓南崗工業區更具競爭力。

林明溱說，工業區土地僧多粥少，南投市旺來園區開發案完售，縣府也積極規劃在工業路慈善宮附近擴大闢設50公頃的南崗第二工業區。而工業路接民族路的139丙線一期完工通車後，更往南連接150線和台3線省道的二、三期工程及139丙線直通旺來園區的連絡道，也都已著手積極推動中。

目前南崗工業區僅賴南崗路連接南投及中興交流道，造成南崗路交通不堪負荷，經常壅塞。縣府希望打通福崗路連接南投交流道，同時將工業路往北銜接坪林橋接中興交流道，增加動線及運能，徹底改善南崗路交通。

南投縣工業會理事長施銘芳先後指出，南崗工業區有495家廠商，超過2萬1000名員工，很多員工上班都得提早半小時出門，下班又得塞上半小時。福崗路和工業路交通能夠改善，可分攤南崗路一半交通量，路況大幅改善，也能容納更多廠商進出工業區運量。

立委許淑華馬文君也承諾會力促交通部重視縣府的福崗路西延道路規劃及工業路北延接平林橋計畫，納入前瞻計畫生活圈補助，及早讓這兩大道路延長新闢工程啟動。

工務處指出，工業路與南崗二路間的福崗路西延道路工程，將延半山坑排水闢設，規劃路寬30到35.44公尺，總長1021公尺，預算3億7200萬元，如順利獲得前瞻計畫補助，縣府需自籌7000多萬元配合款，新年度開始將進入工程提案、設計、用地取得，預計2022年2月完成用地取得，5月發包開工，2023年9月完工。

南崗工業區車流量大，南投縣政府計畫打通福崗路和工業路，改善南崗路交通堵塞。記者江良誠／攝影
南崗工業區車流量大，南投縣政府計畫打通福崗路和工業路，改善南崗路交通堵塞。記者江良誠／攝影
南崗工業區車流量大，南投縣政府計畫打通福崗路和工業路，改善南崗路交通堵塞。記者江良誠／攝影
南崗工業區車流量大，南投縣政府計畫打通福崗路和工業路，改善南崗路交通堵塞。記者江良誠／攝影

林明溱 馬文君 許淑華

延伸閱讀

疫情導致物料上漲、缺工 南投青年住宅三度流標

影／直徑105公分！ 全國最大的國王派現身南投

南投開徵汙水費地方反彈 調整後擬元旦上路

影／反萊豬 國民黨南投議會黨團籲縣民挺身連署

相關新聞

台中31日到凌晨跨年公車台鐵延加班 7條免費接駁路線

台中市政府「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」12月31日晚上7點在水湳中央公園、大里仁化公園兩地同步登場。市府在中央公...

影／中社花市鬱金香花季開始遊客驚艷 拍照按讚有獎金

台中后里中社花市一年一度的花展盛事，第16年的鬱金香花季今天開始，花季將持續到明年3月，今天已有許多遊客入園賞花，看到鬱...

強寒流來襲！合歡山路段不排除預警性封閉管制

強寒流明報到急凍3天，1千公尺以上山區有機會下雪，而高海拔路段溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率高，公路總局不排除針對台...

全校都跳繩　王功國小學童1分鐘開叉跳繩破百全國特優

彰化縣王功國小去年9月起把跳繩列為全校運動項目，小朋友跳繩的體力和技巧提升，今年派出3名選手參加全國各級學校民俗體育競賽...

彰化縣政府攜手在地企業 芳苑偏鄉幸福公車今天出發

彰化縣芳苑鄉五路公車因乘客少，今年10月31日停駛，偏郷老人沒公車可搭，到二林鎮購物和看病都成問題，縣政府顧問林保玲揪集...

解決南崗工業區交通堵塞 南投縣將貫通福崗路、工業路

南崗工業區是南投縣最重要的工業區，為了打通交通動脈，南投縣長林明溱今天表示，將耗資3.7億元將南投市福崗路西延1000公...

盲人環台公益路跑16天經11個縣市 為弱勢募集年菜

2020盲人環台公益路跑第4天，今天進入台中市，神岡馬公益馬拉松主辦單位及惠明視障者教養院分別在潭雅神綠園道及惠明視障者...

愛買水湳店跨年延長營業至凌晨2點 美食戶外市集同樂

不管是想要在戶外感受跨年氛圍，還是宅在家溫馨跨年，愛買量販宣布推出元旦跨年優惠，讓民眾省荷包的做足準備迎接2021年。

影／日南派出所近百年舊宿舍原如廢墟 警民合作大改造

「政府做不到的，警民合作完成！」近百年歷史的台中市大甲警分局日南派出所，後方舊宿舍和空地數十年來未整理，老舊建築已成危樓...

中捷暫停試營運 12月31日小綠綠福利社高鐵快閃

台中捷運公司的「小綠綠福利社」12月31日將在高鐵台中站快閃，上午10點半至下午4點開賣，除迴力車、電子票證卡套等2款熱...

台中市老人搭計程車 元旦起50元補助增為85元

台中市長盧秀燕上午在市政會議上宣布，原實施的老人搭計程車計每趟次50元補助，3天後將提高為85元。

水湳跨年夜31日啟動 交通管制看這邊

台中市政府今年將在甫啟用的中央公園，舉辦跨年夜活動，台中市第六警分局，預期將吸引大量人潮齊聚歡慶，為確保活動圓滿進行，並...

熱門新聞

神奇！蔡總統離開法會 大飛蛾停在朝天宮董座身上不走

北市不跟進新北 跨年101煙火目前照常 正封路搭舞台

影／工程延宕地遭沒收 營造商批嘉義縣政府「養套殺」

高鐵宜蘭站選址出爐 揭露選定縣政中心站的3大理由

淡水八里煙火取消 聖觀音前跨年煙火照常舉行

南投開徵汙水費地方反彈 調整後擬元旦上路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。