台中捷運聯結器故障 市府：擴大檢測釐清原因

台中捷運綠線因為聯結器軸心斷裂而延期通車，對於故障原因，台中市新聞局長黃國瑋今天表示，將再邀集專家學者討論，要求再次擴大檢測加以釐清。

黃國瑋表示，安全是通車唯一原則，台北市政府捷運工程局長張澤雄日前已親自到台中市議會報告，市府現階段將成立「捷運故障審查委員會」，審視北捷局改善作業，確認最後的總體修復過程是否完善。

黃國瑋指出，依據委託廠商SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）檢測結果顯示，斷裂的聯結器軸心在降伏強度、抗拉強度均不符合設計標準，因此需再邀集專家學者討論，要求再次擴大檢測加以釐清。

黃國瑋說，台中市政府與北捷局溝通無障礙，並保持緊密聯繫，確保安全是中捷通車的最高原則，沒有安全就沒有辦法通車，現階段除了SGS外，市府還在找尋不同的檢測公司，透過不同檢測公司、不同品項，加強各環節查驗檢核，確保民眾搭乘安全。