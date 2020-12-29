盲人環台公益路跑16天經11個縣市 為弱勢募集年菜

2020盲人環台公益路跑第4天，今天進入台中市，神岡馬公益馬拉松主辦單位及惠明視障者教養院分別在潭雅神綠園道及惠明視障者教養院提供補給品，惠明視障者教養院的視多障學員也跟著陪跑，為弱勢團體募集年菜，讓弱勢家庭順利過好年。

第4屆2020盲人環台公益路跑，12月26日從台北市南門國中起跑，為期16天，途經全台11個縣市，為中華民國自閉症總會、惠明盲人福利會附設惠明視障者教養院、高雄市生命源全人關懷協會、宜蘭縣自閉症福利促進會、台灣兒童及家庭扶助基金會花蓮事務所、台東縣牧心智能發展中心等6個弱勢團體募集年菜。

今天盲人環台公益路跑第4天來到台中市，早上8時從豐原火車站起跑，途經惠明盲校，最後終點彰化員林站，共47公里。

2021神岡馬公益馬拉松的主辦單位神豐國際同濟會及貝斯特創意開發有限公司，今天一早特別在潭雅神綠園道3.6公里與昌平路口五段交叉口設立加油補給站，免費提供飲水、運動飲料及水果補給品等，透過實際行動，為盲人朋友及陪跑員打氣。