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台中跨年晚會實聯制 3種登記方式

中央社 / 台中29日電

台中市跨年晚會將如期舉辦，但防疫升級，除需量體溫、全程戴口罩外，並採實聯制進場，台中市新聞局長黃國瑋今天表示，將推出3種登記方式，方便民眾選擇。

全球武漢肺炎（冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情面臨嚴峻挑戰，台中市跨年晚會將於水湳中央公園與大里仁化公園兩地同步登場，到目前為止，市府仍決定如期舉辦，但防疫措施全面升級。

黃國瑋上午接受聯訪指出，台中跨年晚會防疫已全面升級，並配合中央規定滾動調整，包含全程戴口罩、量體溫、消毒、禁止飲食等措施。

黃國瑋表示，跨年活動將實施實聯登記，並推出3種登記方式，方便民眾選擇，第1種先上網填寫跨年實聯表單，屆時出示截圖即可入場；第2種是持身分證掃描入場；第3種則是民眾若未先上網填寫、也未帶身分證，可在現場填寫資料。參觀民眾務必做好實聯制後才能入場，以利追蹤溯源。

黃國瑋說，中央公園及大里仁化公園均設置出入口管制，並配置紅外線體溫量測儀，讓民眾通過監測門確認體溫是否異常，也會有工讀生繞場宣導民眾佩戴口罩，會場並設有醫護站及留觀區，發現民眾體溫異常即可緊急處理；此外，市府緊盯疫情變化，若疫情加劇，也不排除改為線上直播。

跨年晚會 疫情 口罩

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