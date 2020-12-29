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中捷暫停試營運 12月31日小綠綠福利社高鐵快閃

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷12月31日將在台中高鐵站快閃銷售小綠綠熱門商品。圖/中捷公司提供
中捷12月31日將在台中高鐵站快閃銷售小綠綠熱門商品。圖/中捷公司提供

台中捷運公司的「小綠綠福利社」12月31日將在高鐵台中站快閃，上午10點半至下午4點開賣，除迴力車、電子票證卡套等2款熱銷商品，還推出超輕量自動傘、抱枕、模型釘書機、文具組等4款新商品。

中捷公司表示，「小綠綠」是台中捷運綠線全自動無人駕駛列車擬人化角色，在台中捷運粉絲團頗受歡迎。

中捷公司也開發多款小綠綠周邊商品，試營運期間首次在「小綠綠福利社」販售，創下好口碑，許多粉絲留言，希望「小綠綠福利社」在暫停試營運期間仍為大家服務。

31日中捷公司將在高鐵台中站一號出口的捷運出口意象處舉行「小綠綠福利社快閃活動」，販售之前大受歡迎的「小綠綠迴力車」、「小綠綠出沒中卡套」外，也推出療癒系商品「小綠綠超輕量自動傘」及「小綠綠抱枕」，還有適合上班族及學生族群的「小綠綠模型釘書機」、含筆記本及列車造型迴紋針的文具組。

中捷公司指出，小綠綠周邊商品規劃在車站花車實體展售，通車時會再搭配車站販賣機販售，未來也不排除於便利商店寄賣，授權商品也將同步在各通路銷售，包括便利商品、書局、觀光景點伴手禮店與經銷商通路等，歡迎民眾踴躍購買支持。

台中捷運 快閃

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