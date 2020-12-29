聽新聞
test
0:00 / 0:00
地主寬限拆屋還地 和美嘉犁派出所明年繼續原地辦公
彰化和美鎮嘉犁派出所上月傳出地主要求拆屋還地，引起居民恐慌，彰化縣警察局與民意代近日與地主協商，最終協議再給1到2年的寬限期，彰化縣警局指出，派出所不會裁撤，目前積極尋找適合用地搬遷，明年仍照往例租地辦公。
彰化縣警局後勤科長蕭啟東表示，嘉犁派出所並非非法占用，從1982年後開始向謝姓地主承租土地至今，明年的租金也有編列，目前已與地主達成協議再給一些時間，正積極找其他地方興建新廳舍搬遷。
彰化縣議員林庚任說，新地點目前有2處縣地在評估，但各有利弊，一處坪數有限，另一處則位在公墓附近，最終結果仍待縣長定奪。
嘉犁派出所成立於日治35年，至今仍保有日式平房格局，警局先前收到地主想要回土地的訊息，未雨綢繆下派出所同仁清點檔案、財產，但居民近日聽聞員警在整理清點派出所物品，疑似要搬遷，擔心派出所裁撤，11月底聚集到嘉犁派出所向警方遞交陳情書。
和美鎮長阮厚爵說，嘉犁派出所轄區涵蓋鐵山里、還社里、嘉犁里、柑竹里以及詔安里等1萬3千多人，所現在位在彰美路交通要道，民眾報案及警員處理都方便迅速，獲得居民信賴，現在仍正常運作，希望問題能盡快解決。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言