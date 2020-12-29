地主寬限拆屋還地 和美嘉犁派出所明年繼續原地辦公

彰化和美鎮嘉犁派出所上月傳出地主要求拆屋還地，引起居民恐慌，彰化縣警察局與民意代近日與地主協商，最終協議再給1到2年的寬限期，彰化縣警局指出，派出所不會裁撤，目前積極尋找適合用地搬遷，明年仍照往例租地辦公。

彰化縣警局後勤科長蕭啟東表示，嘉犁派出所並非非法占用，從1982年後開始向謝姓地主承租土地至今，明年的租金也有編列，目前已與地主達成協議再給一些時間，正積極找其他地方興建新廳舍搬遷。

彰化縣議員林庚任說，新地點目前有2處縣地在評估，但各有利弊，一處坪數有限，另一處則位在公墓附近，最終結果仍待縣長定奪。

嘉犁派出所成立於日治35年，至今仍保有日式平房格局，警局先前收到地主想要回土地的訊息，未雨綢繆下派出所同仁清點檔案、財產，但居民近日聽聞員警在整理清點派出所物品，疑似要搬遷，擔心派出所裁撤，11月底聚集到嘉犁派出所向警方遞交陳情書。

和美鎮長阮厚爵說，嘉犁派出所轄區涵蓋鐵山里、還社里、嘉犁里、柑竹里以及詔安里等1萬3千多人，所現在位在彰美路交通要道，民眾報案及警員處理都方便迅速，獲得居民信賴，現在仍正常運作，希望問題能盡快解決。