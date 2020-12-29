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台中31日到凌晨跨年公車台鐵延加班 7條免費接駁路線

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中跨年7條公車免費接駁，台鐵加班疏運。圖/台中市政府提供
台中跨年7條公車免費接駁，台鐵加班疏運。圖/台中市政府提供

台中市政府「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」12月31日晚上7點在水湳中央公園、大里仁化公園兩地同步登場。市府在中央公園規劃4條、仁化公園規劃3條免費接駁路線，12條公車路線延後收班、協調台鐵加開4班次，讓民眾開心跨年。

交通局長葉昭甫表示，水湳中央公園接駁為「北水湳線、秋紅谷線、市政府線、松竹線」4條路線，地點分別在水湳轉運中心(經貿九路路側)、秋紅谷(市政北七路路側)、台中文心市政大樓(文心路路側)及台鐵松竹站(軍福十九路路側)。

大里仁化公園「大里線、太平線、霧峰線」3條接駁路線則在大里運動公園(勝利二路人行道)、太平運動場(中興東路公車候車亭「太平運動場」站)及霧峰阿罩霧公園(成功路大客車停車場)上車。

去程時間從下午5點至晚間11點半，返程時間為晚間10點至隔日凌晨1點半，班距10至15分鐘一班，坐滿即發車。

市府也協調公車業者在跨年當天延後收班，包括會場周邊23、54、61、82、108、525路，台灣大道300、303、304、305、326路與文心路上的800路。另協調台鐵加開列車疏運，1月1日加開南北向各2班車次，包括北上凌晨0點55分新烏日往新竹、凌晨1點7分新烏日往后里班次，南下凌晨1點13分潭子往斗六、凌晨1點27分潭子往彰化班次，加強人潮疏運。

葉昭甫建議，前往水湳中央公園跨年民眾可利用免費接駁服務；自行開車民眾可將車輛停放在「北水湳、秋紅谷或市政府」接駁線附近停車場後改搭接駁車；海線民眾則可搭公車至「秋紅谷站」再轉乘秋紅谷線接駁車至會場。市區民眾則可搭乘公車至「市政府站」後轉乘市政府線抵達；而后里、豐原、潭子、北屯的民眾則可搭台鐵至松竹站，步行至軍福十九路轉乘「台鐵松竹」線接駁車前往。

前往大里仁化公園跨年的民眾，除可自行開車至會場周邊停車場步行短距離前往外，也可至利用「大里運動公園、太平運動場及霧峰阿罩霧公園」等接駁線轉乘前往會場。

水湳中央公園31日下午4點至隔天凌晨2點將進行周邊道路及交通管制。大里仁化公園31日下午4點在仁化路至善路道美群北路段進行大型車管制，3、158、133、248、285(副)公車路線下午4點起改道行駛，請民眾留意。

跨年最新公車、接駁車及台鐵等相關資訊，可透過跨年官方網站市公車動態資訊系統或透過台中公車APP查詢。

公車 跨年 台鐵

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