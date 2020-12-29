中捷軸心為何不能換了就上？交通局長：不是個案

台中捷運因為連接列車的軸心斷裂導致停駛，市民對恢復營運望穿秋水，也納悶為何零件壞了不能換了就上？交通局長葉昭甫說，因為這不是單一軸心個案。

葉昭甫是隨台中市長盧秀燕上午到大里區開區務會議，接受媒體訪問時做以上表示。

葉昭甫說，最初原本也以為若是單一零件壞了，若只是個案，那只要換掉即可。但是，經詢問台北市捷運局和川崎重工，他們都不能肯定是個案，市府因此擴大檢測，又發現有強度不足問題，因此認為已是通案，必須妥善處理。

目前正等待軸心的檢測結果以及北捷局的調查報告，和提出相關的改善作為，這些並力求能同步進行，最後並需經過台中市府組成的審查委員會通過，中捷才會復駛。

他說，市府的審查委員會委員一定會邀請產業界、學術界舉足輕重人士参與以嚴加把關，讓市民能安心搭乘捷運。