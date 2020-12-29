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影／中社花市鬱金香花季開始遊客驚艷 拍照按讚有獎金
台中后里中社花市一年一度的花展盛事，第16年的鬱金香花季今天開始，花季將持續到明年3月，今天已有許多遊客入園賞花，看到鬱金香花海直說：好美。
中社花市整片鬱金香已齊放，今天記者會中社觀光花市聘請6位模特兒，穿cosplay、showgirl、森巴、草裙、旗袍、時尚裝，穿梭在鬱金香及七彩花田中，宣布2021中社鬱金香花季開始。
中社花市業者賴啟文表示，鬱金香開幕首批登場的的品種有維多娜，是少見的重瓣奶油白色，有香味，大桃紅丶白馬王子丶朝代(粉色）丶道瓊斯(黃丶紅)丶白非凡丶法蘭斯(紅)丶陽光王子、紫王子、糖果王子等10多種品種。
培育期間由於天氣暖和，但仍利用低溫冷藏技術衝出數量，成為最早讓遊客親近鬱金香的美景地點。
中社花市表示，每年從荷蘭進口鬱金香球莖，集數10年花卉種植技術，創造全台低海拔平地鬱金香花展，30萬株多達50多項品種，即日起到3月中旬輪流綻放，8公頃園區也種植百合花、一串紅、萬壽菊、鼠尾草、玫瑰花、彩色海芋丶大飛燕等迷人花卉，營造出夢幻花園。
為感謝遊客對鬱金香的熱愛，今年花季特別設置網紅按讚賽，即日起到明年1月31日，以「后里中社花市鬱金香花季」為主題的人、花、景及文為內容，在影音、社群等軟體張貼，公開接受按讚。
比賽列印截圖(含圖文或影、日期、按讚數)、連結址、授權書等，2月3日前掛號寄至中社花市，連結查證無誤後，於中社花市官網粉絲頁公告名次，按讚最多者，獎金1萬元、第二名5千元、第三名3千元，第4到15名每人當季賞花劵10張。以上每人限擇一狀獎項領取，名次公告後一個月內領獎。按讚賽簡章：https://www.beclass.com/rid=2443e9d5fb33488afc57
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