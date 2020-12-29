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合併閃婚變搖擺都？台中市長連任有魔咒？
縣市升格第10年，在合併的三都之中，台中市是最早實施縣市「實質合併」；雖升格後順利晉升人口第二大城丶宜居首選，但在弭平城鄉差距，其實是步步艱難。尤其原本體質不錯的中市，娶了個「負債累累」的台中縣，一度被拖垮財政，為加速原縣區建設，也排擠原市區經費，衍生不少爭議。
不過，中台灣選民的「搖擺都效應」，兩屆市長都未成功連任，讓既有政策與建設的挑戰難度加高。台中市長盧秀燕說，「回顧前10年，合併的方向是對的」，該有的建設逐步推動，不先養雞，怎會有蛋？
合併升格對執政者是莫大挑戰，台中、台南與高雄是縣市合併升格，改變多、衝擊大。有人形容這是「中央作媒、縣市閃婚」，但沒新婚喜悅，反而充滿縣市情結，讓磨合期越拉越長。即使前市長林佳龍2年前卸任之前，他在豐原主持一場市政會議，還提到市府團隊最重要的任務，就是不能讓「市區空洞化、縣區邊緣化」。
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