中市估百萬市民公車綁卡 未綁卡元旦起上車就扣15元

台中雙十公車優惠明年元旦起市民限定，交通局長葉昭甫表示，綁卡實施至今近一個月已累計超過51萬人完成作業。另41萬名敬老愛心卡民眾完成註記，預計政策上路後百萬民眾受惠。

提醒民眾市民限定政策實施後仍可至市府公布地點申請綁卡，申辦時需攜帶國民身分證與慣用電子票證，綁定後明年可享有雙十公車優惠。

葉昭甫指出，已持有台中敬老愛心卡的市民朋友，市府會自動幫忙註記設定，不用綁卡即可享雙十公車優惠，搭乘公車10公里內不扣點，超過10公里最多扣10點；另未來搭乘台中捷運也享有半價優惠，當卡片點數用完時才扣現金。

葉昭甫指出，國、高中職學生，市府將以校園巡迴方式協助學生完成綁卡作業；國小學童則以在校申請並發放「兒童卡」方式進行，若未及時申辦或滿6歲尚未就學兒童欲辦卡，可至各區公所申辦兒童卡。

申請資料預填與綁卡地點資訊可上「市民限定」網站查詢。民眾在網路填寫申請表後仍須至綁卡地點臨櫃靠卡，才算完成綁卡作業。

若未及時於元旦前完成綁定，上車將被扣款15元，後續再依實際搭乘距離於下車時扣款，請市民特別留意。