台中跨年晚會仍照常 設出入口管制與實聯登記

中央社 / 台中28日電

台中市跨年晚會照常於31日晚上在水湳中央公園及大里仁化公園同步登場，台中市長盧秀燕今天表示，將設置出入口管制，民眾需完成實聯登記及戴口罩，也不排除改線上直播。

台中市政府下午舉行道路交通安全督導會報，盧秀燕在會中指出，跨年晚會首次在中央公園舉辦，配合中央秋冬防疫專案，跨年防疫措施升級，建立完善SOP流程，擴大向民眾宣導，呼籲民眾一同遵守防疫措施；接下來台中舉辦的元旦升旗典禮及燈會等所有戶外大型活動，也均將遵行中央的防疫規範。

台中市新聞局長黃國瑋說明，台中跨年場地水湳場將設置3個入口、2個出口，大里場則設置2個入口、2個出口，進場前需完成實聯制登記、酒精消毒，每個入口處都將設置自動測溫門，確保參與者體溫正常，會場中需全程戴口罩，除補充水分外禁飲食。

有關「實聯制」部分，黃國瑋表示，市府提供3種方式，包括民眾可上網先至跨年實聯表單完成實聯登記，屆時出示截圖即可進場，現場也將設置身分證掃瞄登記系統，讓民眾掃描身分證入場，此外，也備有紙本登記使用。

針對跨年交通措施部分，交通局副局長陳育正指出，水湳中央公園規劃4條免費接駁路線及5處汽、機車停車場，大里仁化公園也提供3條免費接駁路線及6處汽、機車停車場；另台鐵及會場周邊、台灣大道、文心路則有12條公車路線將配合延後收班，讓民眾可以開心跨年、安心返家。

跨年晚會 台中市 口罩

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