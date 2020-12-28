中市5小孩之家受關注 市府輔導27歲爸爸穩定就業

中央社 / 台中28日電

台中市一名育有5名幼齡小孩的爸爸，因為上網販售嬰兒推車引發各界關心，台中市政府今天表示，各方捐助物資很多，目前最重要的是協助爸爸穩定就業，比短期性的捐助更有用。

台中市一名育有5個小孩的27歲年輕爸爸，於平安夜在臉書發文說要求售嬰兒推車籌錢，為生病的小孩看病，一度遭網友質疑是詐騙集團，經由社團法人台中行善團協會理事長柯朝枝與團長張茗富前往探視，發現這一家7口擠身在10多坪的頂樓加蓋房子裡，而5個小孩最小只有6個月大，最大的小孩6歲。

柯朝枝與張茗富下午帶著各方捐贈的物資及急難救助金前往探視，張茗富說，柯朝枝想要號召企業來認養小孩讀書，也有善心人士介紹爸爸到汽車修配廠工作，今天已經去上班了。由於這名爸爸的機車在之前的車禍中毀損，也有桃園的民眾說要捐機車。

張茗富指出，下午前往探視時，遇到電視新聞主播房業涵也親自前來送上一台全新電冰箱，房業涵還說因為播這條新聞時很心疼，所以利用今天休假前來探視並送上一台電冰箱表達心意。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，這個家庭是社會局長期服務個案，因為家長曾經將幼兒單獨放在家裡而由社工介入服務，目前個案每月領有育兒津貼1萬500元，還有家扶的幾千元補助，最重要的是希望爸爸有穩定工作，只靠補助相對不足，感謝民眾踴躍捐助，現在的資源是足夠的。

侯淑茹指出，之前因為爸爸車禍受傷而休息了1、2個月，原先爸爸的僱主也希望他能回去工作，現在爸爸有新的工作，可能爸爸也想試試新的工作是否有比較好的環境及收入，目前讓爸爸穩定工作，比短期捐助更有用。

台中市 冰箱

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