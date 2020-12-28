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影／直徑105公分！ 全國最大的國王派現身南投
「法國萊思克盃國王派冠軍賽」今在南投縣中興新村登場，知名烘培師傅吳寶春受邀擔任評審顧問，世界麵包大賽冠軍得主王鵬傑更製作直徑達105公分「全國最大的國王派」，縣長林明溱執刀切派見證賽事，盼國王派未來能打開甜點市場。
主辦單位德麥食品指出，「國王派」又稱「國王餅」，在歐洲是很普遍的甜點，帶有歡慶與祝福的意思，在台卻不普遍，因此舉辦賽嘗試推廣，吸引逾220人參賽，由知名烘培師傅吳寶春擔任顧問組成超強評審團，最終8人通過初選，今決賽。
世界麵包大賽冠軍王鵬傑師傅團隊則耗費30個小時，為該賽事製作打造直徑達105公分的「全國最大的國王派」，且在今天決賽最終評選前，由林明溱執刀切開，與吳寶春、德麥食品總經理吳文欽、正瀚生技董事長吳正邦等人見證賽事。
林明溱說，地方產業發展觀光除了景點，也要有好吃的東西搭配，像南投埔里18度c的生吐司要排隊才買得到，吳寶春的麵包好吃又暢銷，因此將國王派推展到各地是好事，他希望烘焙業界能努力，甚至能到南投縣來駐點開店。
吳文欽則表示，正因傳統烘焙業推展發展不易，比起其他產業更需要行銷才能打開知名度，因此串連外商法國萊思克舉辦國王派賽事，希望消費者能認識其美味，也將國王派分贈給家扶中心及仁愛之家，盼透過公益讓他們快樂「做自己的國王」。
而「法國萊思克盃國王派冠軍賽」經評審決選後，最終由Vloute Croissant王家承奪冠，穿戴皇冠、披風且持權杖成為首屆國王；評審團隊則表示，該賽事近乎國際賽規模，作品水準很高，而王在外皮酥脆、內餡濕潤等整體掌握度佳而勝出。
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