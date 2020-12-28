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綠美橋封閉造成不便 南投縣府擬申請安全複檢

中央社 / 南投縣28日電
南投縣長林明溱。聯合報系記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱。聯合報系記者江良誠／攝影

南投綠美橋封閉造成不便，南投縣長林明溱今天表示，縣民反映封橋決定太草率，若申請複檢後無立即危險，希望開放通行。

南投縣政府委外公司檢測南投市公所管理的綠美橋後，發現鋼索鬆弛、鋼板鏽蝕等情形，判定為危橋，由南投市公所封橋。

南投市長宋懷琳則表示，當初是縣政府委外檢測認定有安全疑慮，市公所才封橋，縣府若認為未來複檢後可開放通行，市公所「沒意見」，但所有責任由縣府負責。

綠美橋是橫跨貓羅溪重要橋梁，許多民眾騎機車、學生騎腳踏車通行，宜蘭南方澳斷橋事件後，南投縣政府向中央申請新台幣3400萬元，全面檢測吊索式橋梁，綠美橋檢測報告日前出爐並被列為「危橋」，由於結構有安全疑慮，南投市公所公告綠美橋12月18日起封橋。

林明溱今天召開縣務會議時指出，有關綠美橋被列為結構待改善橋梁及南投市公所封橋，要求工務單位應再審慎評估，重新申請橋梁安全複檢，評估後若無立即危險等安全疑慮，希望市公所重新開放通行。

林明溱說，綠美橋是學生步行、民眾騎機車必經道路，無大型車輛通行，許多縣民認為市公所封橋決定太草率，實際上若無立即危險，應重新開放通行，希望市公所傾聽民意，縣府也願意協助再請專家重新檢測，待未來更換鋼索等結構時才封橋施工，以符合民眾需求。

縣府工務處表示，縣府爭取中央經費進行全縣橋梁安全檢測，包括水里鄉民生橋、南投市千義橋都被列為結構待改善，相關改善工程已決標，預計明年可施工，其中綠美橋因鋼索鬆弛、錨頭鏽蝕等結構需補強改善，工務處已函請市公所儘快籌措經費改善。

由於綠美橋完成景觀改善後不久即封橋，遭批評浪費公帑，對此，縣府建設處表示，縣府進行的景觀工程是橋體除鏽、防蝕、耐久、減重等，除橋體外觀上漆防鏽，水泥護欄也改成鋼構，大幅減輕橋體負擔，而橋梁檢測則是針對鋼纜、鋼板等結構，與景觀工程不衝突，兩者項目不同，並非浪費公帑。

林明溱 腳踏車 斷橋

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