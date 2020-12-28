彰化市全民彩繪祈福燈籠受理報名 得獎作品將懸掛宮廟
彰化市公所主辦的「彰化300~全民彩繪祈福燈籠」活動，即日起至下月15日受理報名，名額有國小組500名、國高中組500名、大專社會組800名，額滿為止，參加彩繪活動每組會各選出100名，作品將懸掛於彰化市公所所屬寺廟。
此次彰化300~全民彩繪祈福燈籠活動，創作的主題包括：彰化地區人文歷史、風情元宵節慶、牛年生肖、彰化市古蹟、小吃、景點、農特產品等。
市長林世賢說，燈籠是團圓的表徵，能將自己彩繪的燈籠掛在廟宇中，就增添一種祈福的象徵，所以這次活動有別以往以發奬金的方式，改變辦理的形式，入選者得以懸掛在彰化市所屬寺廟祈福一年，以期能身體健康、心想事成，並獲得入選奬狀1張；未入選者，也可懸掛在彰化扇形車庫及指定地點展覽，主辦單位為鼓勵大家的參與，只要繳回燈籠即贈送精美小禮物1份。
彰化300~全民彩繪祈福燈籠活動報名地點為彰化市卦山路4號市立圖書館，洽詢電話：（04）7202073轉110。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言