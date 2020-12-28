彰化市全民彩繪祈福燈籠受理報名 得獎作品將懸掛宮廟

彰化市公所主辦的「彰化300~全民彩繪祈福燈籠」活動，即日起至下月15日受理報名，名額有國小組500名、國高中組500名、大專社會組800名，額滿為止，參加彩繪活動每組會各選出100名，作品將懸掛於彰化市公所所屬寺廟。

此次彰化300~全民彩繪祈福燈籠活動，創作的主題包括：彰化地區人文歷史、風情元宵節慶、牛年生肖、彰化市古蹟、小吃、景點、農特產品等。

市長林世賢說，燈籠是團圓的表徵，能將自己彩繪的燈籠掛在廟宇中，就增添一種祈福的象徵，所以這次活動有別以往以發奬金的方式，改變辦理的形式，入選者得以懸掛在彰化市所屬寺廟祈福一年，以期能身體健康、心想事成，並獲得入選奬狀1張；未入選者，也可懸掛在彰化扇形車庫及指定地點展覽，主辦單位為鼓勵大家的參與，只要繳回燈籠即贈送精美小禮物1份。

彰化300~全民彩繪祈福燈籠活動報名地點為彰化市卦山路4號市立圖書館，洽詢電話：（04）7202073轉110。