萊豬進口倒數2天 中市明年稽查近萬件10倍增

萊豬進口倒數還有2天，台中市政府備戰，衛生局長曾梓展表示，明年全市肉品稽查化驗預計要做到9000至1萬件，數量10倍增，既有人力是很吃緊的，目前最重要的還是肉品源頭管理跟稽查、化驗，守護市民健康。

台中市政府今天舉行市長兩周年記者會，媒體問到台中市是否會設攔檢點？衛生局長曾梓展說，目前未考慮設置檢查點，最主要是人力因素，人力有限，市府一定要把末端跟前端的把關作業先做好，源頭管理跟稽查及化驗才是最重要的。

曾梓展表示，對萊豬的管理，從源頭進來就要執行，再稽查與檢驗豬肉產品，列為目前優先，未來再滾動調整，檢視是否再對製造及運送做進一步管理；他強調，現在最重要的是前端肉品進來的管理，以及末端產品的稽查跟化驗。