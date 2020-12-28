南投開徵汙水費地方反彈 調整後擬元旦上路

為因應中央水汙規範調整，南投縣擬元旦起徵收汙水下水道使用費，已於南崗、草屯、溪頭地區召開說明會，率先開徵，再擴及全縣，地方不滿也反映意見；而經彙整地方意見，原事業用戶每度20元將降為10元，一般戶依接管狀況收費。

工務處指出，「南投縣汙水下水道使用費徵收自治條例」2003年已公告發布，考量地方意見遲未實施，但中央明年將提高未徵收汙水下水道使用費的縣市汙水系統配合款，若不收，縣庫一年恐增5000萬元負擔，且評估考量後決定元旦開徵。

而為瞭解地方意見，布達水汙費徵收政策，工務處至已完成接管的南崗、草屯及溪頭3地區召開說明會，果然引發地方不滿，不少人希望縣府別收費，也有人反映家中汙水管線配置不同，收費一致恐不公，事業用戶也反映費率過高。

南投汙水收費標準為一般用戶每度5元，事業用戶每度20元，有事業用戶認為，台北、新北等地每度僅10元，南投價格過高；另有民眾反映，因住家老舊管線是採雨汙混接，僅馬桶有接管汙水下水道，並非全接，每度也收5元，不公平。

對此，工務處下水道科表示，瞭解地方意見並進行評估，針對事業用戶收費擬調降為每度10元，而一般用戶則將依住家接管狀況收費，混接戶每度收費為1.4元，全接管戶則維持每度5元，相關收費調整呈報縣長裁示，核准後即上路實施。