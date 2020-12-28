彰基8期停車場啟用！170席停車格 1樓有兩店面招租

彰化基督教醫院今天為位在彰化市中山路、華山路口的八期「磐石停車場」，舉辦啟用儀式，此一停車場為四樓鋼骨建築，結汽車停車位數為188輛 ( 含無障礙4輛 )、機車停車位數為170輛，初期將提供彰基員工使用，近期內將評估是否對開放，以紓解縣府周邊停車需求。一樓臨路部分設置2間各約60坪的店鋪空間，未來可承租給便利商店、藥妝店等使用。

彰化市中山路、華山路口的8期「磐石停車場」用地，彰基原計畫興建8期醫療大樓，卻因附近民眾抗爭而放棄，彰基將此一基地改興建為8期停車場。

彰基院長陳穆寬表示，為因應7期大樓動工，7期用地原為患者及家屬停車區急需安置，所以將原計畫新建8期醫療大樓改建為8期停車場，將總院地下停車場員工停車轉往8期停放，釋出總院停車空間供患者及家屬使用。

彰基副院長賴健文表示，因醫院附近停車場有限，常有來院患者抱怨停車位一位難求。陳穆寬院長看到患者停車的不便，因而向董事會提出建議，於中山路二段華山路加油站隔壁位置興建「磐石停車場」。

彰基表示，「磐石停車場」大樓為地上4層樓的鋼骨結構建築耐震係數高，位在中山路二段與華山路交叉路口，距離總院步行約4分鐘路程，一樓有2間店鋪、1～4樓為停車場，汽車停車位數為188輛 ( 含無障礙4輛 )、機車停車位數為170輛。

「磐石停車場」包括停車規劃、車道設計有安全特性外，屋頂預留太陽能設置基座及系統管線，未來可於屋頂層架設太陽能發電板，成為電力自給自足的綠能建築。一樓臨路部分設置2間各約60坪的店鋪空間，未來可承租給便利商店、藥妝店等，提高鄰里周邊更多生活機能。