聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／反萊豬 國民黨南投議會黨團籲縣民挺身連署
國民黨南投縣議會黨團今召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，該黨團強調是要告訴縣民，「縣民健康，中央不顧、議會顧、國民黨來顧」，議會會監督縣府落實瘦肉精零檢出，而元月進行反萊豬公投二階段連署，盼縣民都能挺身支持。
南投縣議會議長何勝豐說，「南投縣食品安全管理自治條例」在12月1日經議會審議三讀過關，後續依規定須送中央衛福部核定，但可以預期會被擋下來，但不管中央准不准，議會仍會監督縣府要求嚴格把關「瘦肉精零檢出」，顧縣民健康。
縣議員曾振炎痛批，蔡政府說一套做一套，當年說的「謙虛、謙虛、再謙虛」，現在根本是「鴨霸、鴨霸、最鴨霸！」都沒在顧慮老百姓安全和身體健康，要求蔡政府懸崖勒馬，把國人的生命安全擺在第一位。
同黨議員林芳伃、唐曉棻也表達不滿，林說，政府應該要當人民的靠山，中央不該拿萊豬當政治或外交籌碼，明知「萊豬等於毒豬」還不跟百姓站在同一線，執意毒害人民，她也質疑政府貿然開放，相關配套真都做好了嗎？
唐則表示，萊豬進口議題引發社會關注，蔡政府為利益犧牲國人健康，引發地方強烈反彈，甚至可能影響到小朋友，畢竟就算營養午餐換約，仍難保會有部分廠商或商品有魚目混珠的狀況，國民黨串連全國黨團，並號召人民為反萊豬站出來。
縣議員游灝則向南投縣民說明，國民黨將反萊豬訴諸公投，第一階段連署已完成，但第二階段在民進黨惡意拖延下，預計明年元月才能開始連署，並達到29萬份門檻，才能讓「反萊豬、護食安」交由全民公投表決，因此盼縣民能挺身支持。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言