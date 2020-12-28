影／反萊豬 國民黨南投議會黨團籲縣民挺身連署

國民黨南投縣議會黨團今召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，該黨團強調是要告訴縣民，「縣民健康，中央不顧、議會顧、國民黨來顧」，議會會監督縣府落實瘦肉精零檢出，而元月進行反萊豬公投二階段連署，盼縣民都能挺身支持。

南投縣議會議長何勝豐說，「南投縣食品安全管理自治條例」在12月1日經議會審議三讀過關，後續依規定須送中央衛福部核定，但可以預期會被擋下來，但不管中央准不准，議會仍會監督縣府要求嚴格把關「瘦肉精零檢出」，顧縣民健康。

縣議員曾振炎痛批，蔡政府說一套做一套，當年說的「謙虛、謙虛、再謙虛」，現在根本是「鴨霸、鴨霸、最鴨霸！」都沒在顧慮老百姓安全和身體健康，要求蔡政府懸崖勒馬，把國人的生命安全擺在第一位。

同黨議員林芳伃、唐曉棻也表達不滿，林說，政府應該要當人民的靠山，中央不該拿萊豬當政治或外交籌碼，明知「萊豬等於毒豬」還不跟百姓站在同一線，執意毒害人民，她也質疑政府貿然開放，相關配套真都做好了嗎？

唐則表示，萊豬進口議題引發社會關注，蔡政府為利益犧牲國人健康，引發地方強烈反彈，甚至可能影響到小朋友，畢竟就算營養午餐換約，仍難保會有部分廠商或商品有魚目混珠的狀況，國民黨串連全國黨團，並號召人民為反萊豬站出來。